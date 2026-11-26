Пет концертни вечери в зала „Катя Попова“, три конкурса със свободен вход и срещи с изявени майстори на китарата очакват публиката от 25 до 29 ноември

Млади китаристи, спечелили награди в Плевен преди две години, се завръщат в града, този път като солисти на Плевенската филхармония. Техният концерт е сред акцентите в програмата на XI Международен фестивал на китарата, чието официално откриване е тази вечер, 25 ноември, в зала „Катя Попова“.

В продължение на пет вечери - до 29 ноември (неделя), сцената на зала „Катя Попова“ ще събере изпълнители от различни държави и музикални традиции. Публиката ще има възможност да чуе китарни дуа, солов рецитал, произведения за китара и оркестър, както и специалния концерт Balkan Moods, в който към китарите ще се присъединят кавалът на Теодосий Спасов и контрабасът на Ирина-Калина Гудева.

В конкурсната и образователната програма са заявили участие над 100 изпълнители. Конкурсантите и официалните гости пристигат от 16 държави на четири континента. Европа е представена от България, Австрия, Гърция, Италия, Молдова, Нидерландия, Португалия, Румъния, Русия, Франция и Швейцария. От Азия ще участват музиканти от Тайланд, Южна Корея и Япония, от Северна Америка - от САЩ, а от Южна Америка - от Чили.

Организаторите очакват около 320 участници, официални гости и публика. Към 23 ноември за петте концертни вечери са отчетени над 1000 заявени места.

Пет концертни вечери в зала „Катя Попова“

25 ноември (сряда), 19:00 ч. - Откриващ концерт

Фестивалната програма започва с китарното дуо „Петрикор“ - Бой Бол и Александър Муньос Годой, както и с изпълнения на китариста Тео Николов и пианистката Яна Лолова. На сцената ще излязат и лауреати от изданието през 2024 г.

26 ноември (четвъртък), 19:00 ч. - Китара и оркестър

Тханапот Лертхам, Андреа Куриале и Емануил Макридис, лауреати от 2024 г., ще бъдат солисти на Плевенската филхармония под диригентството на Христо Павлов.

27 ноември (петък), 19:00 ч. - Солов рецитал

Вечерта е посветена на класическата китара с концерт на Ровшан Мамедкулиев.

28 ноември (събота), 19:00 ч. - Balkan Moods

Специалният проект събира на една сцена Теодосий Спасов, Атанас Уркузунов, Димитър Иванов, Георги Василев и Ирина-Калина Гудева. Публиката ще се наслади на необичайна музикална среща между кавал, класически китари, десетструнна китара, контрабас и глас.

29 ноември (неделя), 18:00 ч. - Гала концерт на лауреатите

В заключителната фестивална вечер ще бъдат представени отличените изпълнители от тазгодишното издание на конкурса.

Три конкурса и богата образователна програма

Конкурсната програма включва три направления. Международният конкурс обхваща солисти, камерни състави, китарни ансамбли и оркестри. Националният конкурс „Живи струни“ е предназначен за ученици от I до XII клас, а конкурсът „Любомир Анов“ дава възможност за изява на деца и младежи от музикални школи.

Конкурсните прослушвания са отворени за публика и са със свободен вход. Предварително в програмата на фестивала могат да бъдат проследени редът на явяване и произведенията, които ще изпълнят участниците. Част от конкурсните категории ще бъдат излъчвани на живо в официалния YouTube канал на фестивала.

Образователната програма предвижда индивидуални майсторски класове с гостуващи преподаватели, както и сценични изяви на участниците в Young Masters. Националният форум за китарно образование ще събере преподаватели от училища, университети, читалища и частни музикални школи.

От четвъртък до неделя посетителите ще могат да разгледат и изложение на музикални инструменти и издания, както и лично да изпробват китари, изработени от лютиерa Румен Тодоров.

XI Международен фестивал на китарата се организира от Сдружение „Изкуството до мен“ и НЧ „ЛИК 1959“ - Плевен. Съорганизатори са Община Плевен и НУИ „Панайот Пипков“ - Плевен. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Плевен.

Повече информация за фестивала, програмата и участниците:

Официален сайт на Международния фестивал на китарата