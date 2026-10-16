Представители на местната власт участваха в откриването на обновената сграда на Пожарната в Плевен

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов участва днес в официалната церемония по откриването на изцяло обновената сграда на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен, на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31. На събитието присъстваха представители на държавната и местната власт, институции и регионални структури.

Церемонията започна с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от свещеници от плевенските православни храмове. От името на местната власт присъстваха още секретарят на Община Плевен Соня Ганева и председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански.

Специално за събитието в Плевен пристигна главен комисар Александър Джартов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред гостите бяха заместник областният управител на област Плевен Богомил Стоев, представители на общините Долни Дъбник, Долна Митрополия и Пордим, както и представители на регионални структури и институции.

Обновяването на сградата е реализирано по проект „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди в сграда на РДПБЗН - Плевен“.

Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, със съфинансиране от Министерството на вътрешните работи. Общата стойност на проекта е 719 676,95 евро, а съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 77 736,82 евро. Реализираните дейности са подобрили енергийните характеристики на сградата, като са изпълнени показателите за енергиен клас „А“ и са намалени енергопотреблението и емисиите на въглероден диоксид. С обновяването е подобрена и външната визия на сградата, като са осигурени по-добри условия за работа на пожарникарите и служителите, както и по-достъпна среда за гражданите. Модернизацията създава условия за по-ефективно използване на енергията и за по-добро изпълнение на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението в региона.

Лентата на обновената сграда прерязаха символично главен комисар Александър Джартов, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, заместник областният управител Богомил Стоев и комисар Станислав Атанасов – директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен.

Празничната атмосфера на събитието беше допълнена от изпълненията на Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“ към СУ „Иван Вазов“ и танцьори от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ - Плевен.

След официалната церемония гостите имаха възможност да разгледат обновените помещения на РДПБЗН - Плевен.