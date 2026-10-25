"Ако Йотова загуби - сме в ситуация на предсрочни парламентарни избори": Радостин Василев с призив към избирателите си

"Ако Йотова загуби - сме в ситуация на предсрочни парламентарни избори", заяви лидерът на МЕЧ и кандидат за президент Радостин Василев пред медиите след първи тур на президентския вот, при което той остана на четвърто място. Попитан какво ще призове избирателите си за втори тур, той отговори: "Това не са малко избиратели. Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай за Илияна Йотова. Или за г-н Гюров, или си остават вкъщи".

Ниската активност

Лидерът на МЕЧ изказа благодарност на всички български граждани, които днес са гласували. "Изправени сме пред най-ниската избирателна активност въобще от демократичните промени на България. Тя е плод на разочарованието на българските граждани предимно към управлението на "Прогресивна България", тя се отразява видимо и върху резултата, който има г-жа Йотова", каза Василев. ОЩЕ: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев": ГЕРБ с първи реакции след вота

МЕЧ са изразнали от последните избори

Той благодари и на тези, които са подкрепили него и Красимир Манов на президентския вот, тъй като са на четвърта позиция.

"Над 4%. В такава ниска избирателна активност естествено политическите ядра оказват сериозно влияние, но ние показваме стабилност и израстване от последните избори", каза Василев. ОЩЕ: 100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж с разлика от 3,1%