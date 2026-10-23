"Алфа Рисърч": Подкрепата за Йотова значимо спада, Гюров и Костадинов се радват на растеж

Избирателната активност за президентските избори ще е около 40%, това е леко повишаване, след като в началото на кампанията данните сочеха около 37%. 40% значи около 2,6 – 2,7 милиона души, което значи, че няма да има избран президент на първи тур. В най-голяма степен повишаване на интереса имат атаките с дронове в Черно море – но допитването отразява нагласите преди случилото се със Соня Колтуклиева. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова, представител на "Алфа Рисърч", която представи социологическо проучване за президентските избори на 25 октомври – ОЩЕ: НСО преби Соня Колтуклиева: Най-важното извън очевидното

Изследването е проведено в периода 18-22 октомври, реализирно е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души, данните са събрани с пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на избраните за провеждането на проучването хора.

Дали станалото с Колтуклиева ще повлияе – има всички възможности привърженици на някои кандидати да се откажат да гласуват, а хора, които са мислели да не гласуват, да го направят (за други кандидати), смята Геновева Петрова. 17 на сто отговарят в изследването на "Алфа Рисърч", че ще решат дали да гласуват в последния момент – и повечето от тях по принцип гласуват за ГЕРБ и ДПС на парламентарни избори. Немалко от колебаещите се са гласували за "Прогресивна България" на предсрочните парламентарни избори през април.

Петрова посочи пред bTV, че двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с внушителните 41,1%, но при тях има "значим спад", от около 5% спрямо предишни данни. На второ място са Андрей Гюров – Георги Кандев, с 28,3%, но те отчитат растеж – при това по-скоро колебаещи се избиратели в началото на кампанията сега казват, че ще ги подкрепят. Същото важи и за двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин, с подкрепа от 12,8%, също ръст, обаче това са предимно гласували през април за "Прогресивна България" хора.

Специално за ударите в Черно море избирателите оценяват по-твърдата позиция – повечето, над 33%, искат помощ от НАТО и ЕС, докато около 10% по-малко искат пълен неутралитет. Най-заплашена да губи подкрепа е кандидат-президентската двойка, подкрепяна от управляващите (Прогресивна България), уточни Геновева Петрова, като посочи не само Черно море, но и случилото се със Соня Колтуклиева – ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)