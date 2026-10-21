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Атаките в Черно море тревожат българите: Проучване на "Маркет линкс" преди президентския вот

21 октомври 2026, 8:01 часа 976 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Атаките в Черно море тревожат българите: Проучване на "Маркет линкс" преди президентския вот

"Най-голямото предизвикателство ще бъде не да се прогнозира кой ще бъде победителят, а каква ще бъде избирателната активност. Президентските избори не събуждат толкова сериозен интерес особено след този пик на избирателната активност, който имахме през април. От друга страна наблюдаваме и сигнали, които активизират българските граждани", каза пред бТВ Добромир Живков от "Маркет линкс" във връзка с президентските избори. Става дума за национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от бТВ и "Маркет линкс". Проучването е проведено сред 1006 души над 18 години в периода 13 -19 октомври по методите на пряко, лично интервю и онлайн анкета. 

Атаките в Черно море и избирателната активност

"Маркет линкс" прогнозира 39% избирателна активност.

Добромир Живков очаква заради ситуацията в Черно море малко по-висока активност от очакваното и дори по-висока от ноември 2021 г.

68% смятат, че това са сериозни заплахи за националната сигурност, едва 15 са склонни да омаловажават. "Поне обществото има отсноситено ясна позиция кой стои зад атаките 

43% смятат, че това е дело на Русия и 28%, че са атаки иницирани от самата Украйна, а 29% не могат да определят.

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"Заплахите започват да се превръщат в постоянен фон на обществото и ще определи в немалка степен посоката на вота", смята Живков. ОЩЕ: Американски военен самолет патрулира над Черно море

Нагласите преди вота

Прогнозата на "Маркет линкс" е, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев сще получат 47,3", а Андрей Гюров и Георги Кандев -  30,6%. 

"Има специфики в електоратите на първите две двойки. 75% от избирателите на Йотова-Вълчев са гласоподаватели на "Прогресивна България". Останалите са разнообразни. Докато при Гюров и Кандев нещата изглеждат още по-шарени, защото при тях има участие и от избиратели на ГЕРБ, и от избиратели на ДПС, също и такива, които не са гласували. Ядрото е ПП и ДБ", добави Живков. 

На трето място според проучването на "Маркет линкс" са Костадин Костадинов и Петър Волгин, като той е по-висок от този, който "Възраждане" имат като парламентарна подкрепа. 

Доверието в правителството

Доверието в правителството е в низходящ тренд, но кабинетът вече е с повече недоверие, отколкото доверие. 41% декларират недоверие срещу 36% доверие сега през октомври, каторазликата като нетен рейтинг е около 4% надолу. 

Картината се изравнява и по отношение на политическите лидери, като доверието на Румен Радев отбелязва спад като този на "Прогресивна България", а това на Асен Василев се покачва. "Г-н Борисов устойчиво под 15% и 79% недоверие. Ивайло МИрчев - 11% доверие на 64% недоверие", изброи още Живков. ОЩЕ: Министърът на отбраната нямал идея какви останки са открили на ударен в Черно море кораб

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Маркет линкс Добромир Живков президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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