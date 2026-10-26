Червен картон: Оценка на представителите на инициативните комитети на Йотова и Гюров

Ниската избирателна активност е един от най-важните сигнали от вота. Резултатите трябва да се разглеждат на фона на отказа на значителна част от гражданите да участват в изборите. Очевидно хората показаха червен картон на цялата политическа класа с отказа си да гласуват. Това каза в ефира на Нова телевизия Любослав Костов, член на инициативния комитет на Илияна Йотова. По думите му ниската активност поставя под въпрос значението на разликите между кандидатите и прави предстоящия дебат още по-важен.

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„Аз не си спомням да е имало толкова ключов дебат назад в годините“, посочи той, като изрази мнение, че обществото трябва да чуе позициите и на двамата кандидати.

Като икономист той насочи вниманието и към икономическите възгледи на кандидатите. Според него Гюров поставя по-силен акцент върху външната политика, докато темите за доходите, бедността и неравенството остават недостатъчно застъпени в публичните му послания.

Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, акцентира върху динамиката на кампанията и промените в обществените нагласи преди първия тур. Според нея кампанията е оказала съществено влияние върху резултатите, като тенденциите в подкрепата за кандидатите са се променили значително в последните етапи на предизборната надпревара.

„Не съм чула госпожа Йотова да има позиция по икономически теми“, заяви тя.

Тя подчерта, че по време на кампанията са били поставени редица въпроси, които в крайна сметка водят до оценката за ефективността на управлението.

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Според Радослав Бимбалов, който е част от инициативния комитет на Андрей Гюров, посланието на избирателите не трябва да бъде тълкувано като недоволство от всички политически сили, а като конкретна оценка за Румен Радев и Илияна Йотова.

„Това е червен картон. Той не е към цялата политическа класа. Той е към господин Радев и към госпожа Йотова. Спомнете си на 19 април вечерта какво се случи по улиците на София. Нищо. Българските граждани, милион и половина, които гласуваха за Радев, не го подкрепиха с ентусиазъм. Те гласуваха след една кампания, доста щедро платена от спонсорите на господин Радев. След нея повярваха, че ще получат категорична промяна.За шест месеца видяха, че това не се случва. Даже напротив“, заяви Бимбалов.

Борис Панкин, който подкрепя Илияна Йотова, също определи предстоящия дебат като важна възможност за изясняване на позициите на кандидатите. „Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща“, коментира Панкин.

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Той обърна внимание на разминаването между прогнозите, давани в хода на кампанията, и резултатите от изборния ден. По думите му промяната в очакванията е била особено отчетлива в последните дни преди вота.

„Според мен има една неяснота, която по някакъв начин отне вниманието на хората, които имат право на глас. Първо, до преди 72 часа дори социолозите даваха две към едно. Изведнъж това се преобърна“, заяви той.

Според Панкин очакването за категорична победа на Йотова и Вълчев е повлияло върху начина, по който избирателите са възприемали надпреварата. Той допусна, че липсата на достатъчно яснота за позициите и подкрепата зад кандидатите може да е мотивирала част от гражданите да предпочетат балотаж.