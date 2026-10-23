Да не чакат бурята да премине: ДБ с призив за оставки към Доцова и Тонев

"Днес са нужни две оставки - на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова". Това се посочва в позиция на "Демократична България" по повод случая със Соня Колтуклиева, при който тя беше изблъскана от служител на НСО, докато се опитва да зададе въпрос на председателя на парламента Михаела Доцова. "Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализма не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Тя е основание да освободиш поста. Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна. Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш", отчитат от "Демократична България".

Да не чакат бурята да отмине

Според тях самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията, а високият пост не е броня срещу отговорността.

"Тъкмо обратното - колкото повече "власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине. Тръгваш си. Защото именно на върха най-ясно се вижда кой има мярка, кой носи отговорност и кой е способен да упражнява власт", посочват още от "Да, България".

Според тях сериозна отговорност носи Йотова. "Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения", посочиха от "Да, България" малко преди Йотова да поиска оставката на Емил Тонев. ОЩЕ: "Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

ДБ призоваха Радев да не се крие от отговорност

"Демократична България" смятат, че е забележително мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се.

Според тях това мълчание вече е позиция - израз на арогантност и самозабравяне.

"А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста", посочват още от "Демократична България". ОЩЕ: Извънредно заседание: ГЕРБ събира подписи за оставката на Доцова