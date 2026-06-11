Една конвенционална военна сила не може да победи ядрена военна сила: Антон Кутев категоричен, че Украйна не може да бие Русия

"Една конвенционална военна сила не може да победи ядрена военна сила. Ясно е, че войната няма да приключи по начина, по който всички в ЕС очакваха - с победа за Украйна. Тежките дефицити в европейската дипломация докараха до това войната да не бъде избегната. Войната можеше да бъде избегната, ако европейската дипломация работеше". Това заяви пред БНТ народният представител от "Прогресивна България" Антон Кутев. И не коментира как така като ядрена сила не може да загуби, СССР загуби в Афганистан, а САЩ - във Виетнам и също в Афганистан - Още: Антон Кутев: Искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула

Ще дава ли България оръжия на Украйна?

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Според него, когато военната индустрия произвежда снаряди и бомби, те убиват. Ако не отидат за Украйна, ще отидат в Израел, Ивицата Газа или Иран, но от друга страна военната индустрия е една от най-силната и определящите политиката. Докато има военна индустрия, тя ще бъде мощна и решаваща, коментира Кутев.

Той бе категоричен, че България няма повече да дава оръжия на Украйна - оръжия от нашите военни складове, а не по поръчка.

Антон Кутев изтъкна, че безспорно трябва да се помогне на Украйна, но единствено и само хуманитарно, без военна помощ.

Той увери, че няма комуникационен проблем в правителството относно военната помощ за Украйна.

Кутев смята, че правителството ще се справи с трудностите и битките. "Ние ще се справим както в България, така и във външната политика. През цялото време ни намират дребни неща, с които ни закачат", коментира народният представител.

Той е убеден още, че през септември месец България ще има нов главен прокурор. Изборът на ВСС и нов главен прокурор няма да мине без участието на опозицията, добави Кутев, като уточни, че ако трябва "Прогресивна България" ще говори и с "Възраждане", и с ГЕРБ за попълването на новия кадрови орган.

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