Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Съвсем скоро": Здравното министерство рестартира проекта за Националната детска болница

29 юли 2026, 15:12 часа 1397 прочитания 0 коментара

Министерството на здравеопазването предприема действия за рестартиране на проекта за Националната детска болница, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ държавата ще поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който остава национален приоритет.

Ивкова посочи, че въпреки създаването на държавната Здравна инвестиционна компания през 2020 г., до момента не е постигнат реален напредък. Тя отбеляза, че все още няма избран проектант, разрешение за строеж и започнало строителство, както и че не са предприети необходимите административни действия за бъдещото функциониране на лечебното заведение.

По думите на министъра досега не са подадени и документите до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за изготвяне на задължителната комплексна оценка, необходима за откриването на болницата.

Още: "Ние тази година не можем да изхарчим и едно евро": Радев за детската болница

С цел ускоряване на проекта Министерството на здравеопазването ще създаде Междуведомствен съвет с участието на представители на няколко министерства, който ще бъде ръководен от здравния министър. Предвиждат се и промени в управлението, така че министерството да поеме пълната отговорност за изпълнението на проекта.

"Искаме да спрем да говорим какво липсва и да започнем да изпълняваме конкретните стъпки. Проектът ще бъде рестартиран съвсем скоро", заяви Ивкова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Защо няма пари за Национална детска болница? Иван Шишков обвини "всички сглобкаджийски правителства"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
детска болница Национална детска болница кабинетът Радев Катя Ивкова
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес