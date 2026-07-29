"Съвсем скоро": Здравното министерство рестартира проекта за Националната детска болница

Министерството на здравеопазването предприема действия за рестартиране на проекта за Националната детска болница, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ държавата ще поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който остава национален приоритет.

Ивкова посочи, че въпреки създаването на държавната Здравна инвестиционна компания през 2020 г., до момента не е постигнат реален напредък. Тя отбеляза, че все още няма избран проектант, разрешение за строеж и започнало строителство, както и че не са предприети необходимите административни действия за бъдещото функциониране на лечебното заведение.

По думите на министъра досега не са подадени и документите до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за изготвяне на задължителната комплексна оценка, необходима за откриването на болницата.

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С цел ускоряване на проекта Министерството на здравеопазването ще създаде Междуведомствен съвет с участието на представители на няколко министерства, който ще бъде ръководен от здравния министър. Предвиждат се и промени в управлението, така че министерството да поеме пълната отговорност за изпълнението на проекта.

"Искаме да спрем да говорим какво липсва и да започнем да изпълняваме конкретните стъпки. Проектът ще бъде рестартиран съвсем скоро", заяви Ивкова.

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