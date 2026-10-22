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Депутат на Радев отрече да има тайни оферти към кметове на Пеевски и връзки с Цветан Цветанов

22 октомври 2026, 9:00 часа 438 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Депутат на Радев отрече да има тайни оферти към кметове на Пеевски и връзки с Цветан Цветанов

Броени дни преди президентските избори избухна скандал между управляващи и опозиция след арестите на кметове на ДПС. Депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев обясни в ефира на Нова телевизия, че няма изчисления и някакъв тайминг за тези арести. „Научих от новините за тях и бях изненадан от цялото това развитие, но без някакви емоции“, каза той. И обясни, че приема това като професионалист.

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„Това е интересен казус, защото нямам друг спомена, когато за съмнения за злоупотреби с обществени поръчки се стига до точно такъв развой, където прокуратурата потвърждава ареста и увеличава на 72 часа задържането, така че може би ще има интересни разкрития.

Белчев се учуди, че от страна на ПП-ДБ все още няма изявление и реакция по тази тема. „Може би в случая усещам някаква съпричастност към този случай. Не знам, ще бъде интересно и ще видим ще кажат ли нещо“, добави той.

Попитан смята ли, че ще се стигне до разкриване на корупция на централно ниво, той отговори, че са дошли на власт именно с намеренията да разградят модела на олигархията и да посочат един нов модел на управление. „Аз искрено желая да се стигне докрай и всъщност истината да излезе наяве“, каза той.

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На въпрос вярна ли е историята, която е разказал вчера лидера на ДПС Делян Пеевски, се хора на ПБ са ходили при Радослав Ревански и са го карали да се преориентира и да започне да работи с новата власт, Белчев отговори, че това му звучи малко като приказки под шипковия храст. Попитан работи ли Цветан Цветанов за Прогресивна България и помага ли за структурите, депутатът отговори, че не познава Цветанов, нито го виждал лично. „Не съм го виждал никога в офисите ни“, каза той.

Парите на държавата и цените

Относно темата за Бюджет 2027 г. той обясни, че той ще бъде първият напълно прозрачен, а целта е в края на 2028 г. и през 2029 г. България да постигне дефицит под 3%. 

По темата за цените на храните Белчев изрази надежда, че съвместните проверки на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите ще помогнат за изсветляването на сектора.

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„По-високите цени може да са свързани и с липсата на достатъчна конкуренция. По мои наблюдения през последните един-два месеца няма съществен скок в цените на хранителните продукти, но пък върху тях влияят и международната обстановка, цените на петрола и доставките", посочи народният представител.

Депутатът смята, че под наблюдение трябва да бъдат поставени всички магазини – както малките, така и големите търговски обекти.

По отношение на горивата Белчев отбеляза, че България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени, но заяви, че няма обяснение защо страната отчита най-голям ръст на цените.

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Делян Пеевски Радослав Ревански Стефан Белчев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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