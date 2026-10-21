"Като няма хляб, зрелищата работят до едно време": Борисов призова Радев да работи (ВИДЕО)

"Румен Радев беше в сглобка с "Продължаваме промяната", бяха на едни плакати заедно: "С вас сме г-н президент". Той ги направи министри. Като няма хляб, ще предложа зрелища - работи до едно време. Това го казвам със загриженост. Призовавам премиера да се захване със задачите", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в централата на партията. Думите му бяха във връзка с обвиненията на Румен Радев за нова сглобка и във връзка с думите на премиера от днес, че лидерите на ГЕРБ и ДПС са изнервени, защото схемите им се разплитат.

"Не мисля, че Министерски съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията. Премиерът има две основни задачи в момента - да осигури сигурността на страната и да овладее цените, които отидоха в Космоса", категоричен е Борисов.

Борисов обаче се разпознава с думите за арогантно говорене. "Не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако арогантно е - да кажеш, че от 2 лв. нафтата е станала 2.2 евро - разбирам. Предишната седмица каза, че го развеселявам. Аз мислех, че го веселя по този начин", каза Борисов и уточни, че опозицията не е арогантна, тъй като не го псуват. ОЩЕ: "Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

Борисов и Радев се чули скоро по телефона

Борисов е учуден от всички думи на Румен Радев, защото само преди няколко дни са разговаряли по телефона.

"След това бяхме заедно на КСНС и не съм забелязал такова отношение. Явно един протест, който пък изобщо не е организиран от нас, който и срещу нас протестираше, падането на рейтинга на правителството, което всички ни изнервя, се търси подходящата дъвка Борисов - Пеевски", каза Борисов.

Той сподели, че с Пеевски не се е чувал от месеци, камо ли да го е виждал.

Президентските избори

"Не участваме в тази предизборна кампания. Едни се бият с Ескобар, други се бият с Петрохан - да го правят, ние искаме да помогнем на правителството с предложение да предпазим дълговата спирала", добави Борисов.

Борисов повтори позицията си, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа.

"Ние в сглобка не участваме нито с Йотова, нито с Гюров, нито с Костадинов, нито с когото и било", посочи Борисов.

Благодарност към Гълъб Донев и критика към Мая Манолова

Борисов благодари на Гълъб Донев, че ясно е казал, че поскъпването на цените не се дължи на еврото. Относно бюджета, Борисов спомена, че ГЕРБ имат много коментари по него, но когато имат документа, тогава финансистите, икономистите, и юристите на партията ще го коментират, както са направили днес с решнието на Конституционния съд.

"Конституционния съд казва, че нашата жалба е правилна, но парламентът трябва да я поправи", добави още Борисов.

По отношение на цените, Борисов е категоричен, че Комисията за защита на потребителите не работи и е изпуснала цените. "Ето давам пример - когато колегата Желязков отговаряше за "Нефтохим Бургас" - цените бяха евро и нещо, сега са 2,20 евро. Пак е държавна, пак е същото. Нашият петрол не минава през Ормузкия проток", обясни Борисов. ОЩЕ: Протест срещу Радев заради Украйна събра хиляди пред МС и Президентството (ВИДЕО)