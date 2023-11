Мария Габриел и Антъни Блинкен напуснаха срещата в Скопие заради Лавров (ВИДЕО и СНИМКА)

Освен Габриел в Скопие не е и държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен.

Впрочем по време на речта на Лавров на срещата на ОССЕ редица представители на различни страни напуснаха залата, например чешкият външен министър Ян Липавски. Бойкотираха речта на руския дипломат и Полша, балтийските страни, Украйна.

During the speech of russian Foreign Minister Lavrov at the OSCE meeting, a number of representatives of countries left the hall. Including the entire Ukrainian delegation.

Czech Foreign Minister Jan Lipavský walked out of the OSCE meeting in 🇲🇰 when Russian Foreign Minister Sergei Lavrov started talking



Lipavský commented:



"I didn't listen to him. It was more useful to have our colleague who is in charge of monitoring disinformation in the room"