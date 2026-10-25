"Не гласувайте": ДПС сподели апел за бойкот на вота в Белица, от ПБ възмутени дали няма законово нарушение

След ареста на кмета на Белица днес се разпространяват призиви за бойкотиране на вота, които бяха споделени от ДПС.

Малко след спецакциите и арестите в Белица и Сунгурларе, Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на трима души. Двамата кметове Димитър Гавазов и Радослав Ревански са обвинени за участие в престъпен сговор и търговия с влияние на територията на страната. Те са задържани за 72 часа. Заедно с кметовете е обвинен и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, който е под домашен арест по друго досъдебно производство.

"СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ КАКВО Е СПРАВЕДЛИВОСТ! Нека не позволяваме на страха, разделението и безразличието да бъдат по-силни от нас. Нека покажем, че когато сме единни, гласът ни има сила и никой не може да го пренебрегне! НЕ ГЛАСУВАЙТЕ! Нека покажем, че Белица има глас и той трябва да бъде чут! Искаме справедливост!", този призив на местния общественик Сабие Драскова беше споделен от ДПС Белица и Младежкото ДПС Белица.

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"Дали подобен призив съответства на изборното законодателство"

В същото време д-р Джеит Газиев от "Прогресивна България" се възмути на този призив.

"Призивът на ДПС – "НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!" е недопустим като политическо послание и буди сериозни въпроси! Да призоваваш хората да се откажат от гласа си е проява на политическа безотговорност и неуважение към правото им сами да определят бъдещето си. Още по-сериозен е въпросът дали подобен призив съответства на изборното законодателство. Това трябва да бъде преценено от компетентните органи", написа Газиев.

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"Към всички свободни и достойни хора: излезте спокойно и гласувайте! Не се страхувайте, не се поддавайте на манипулации и не позволявайте никой да решава вместо вас. Гласувайте свободно, по съвест и с достойнство! Вашият глас принадлежи на вас, а не на която и да е партия. Демокрацията не се гради с призиви хората да мълчат и да стоят вкъщи. Тя се гради със свободни граждани, които имат смелостта да направят своя избор!", добави Газиев.

Бойкотът набира сила

Въпреки критиките, в социалните мрежи призивите за бойкот се разрастват. Мнозина заявяват, че докато кметът на Белица е в ареста, те отказват да участват в изборите.