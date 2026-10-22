"Нервността е при Радев": Даниел Митов брани Борисов и Пеевски след арестите на кметове

Нашата поява след арестите на кметове беше, за да подскажем на премиера Румен Радев, че работата му е друга. Работата му е да се занимава с това как да подсигури бреговете, как да осигури сигурността на България, от която зависи транспорта от Черно море, а от това цените на храните, за които плащаме всеки ден. Работата му е така, както обеща по време на кампанията, да се погрижи да овладее цените, които виждаме, че всъщност не са овладени. Това каза бившият външен министър Даниел Митов в ефира на Нова телевизия.

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Той добави, че виждат как Радев, като не може да се справи с властта и губи контрол върху обществени процеси, се опитва да предлага зрелища. „Вчера малко цялата работа ни заприлича на някаква кръстоска между ранния Цецо Цветанов и ранния Кирил Петков. Минали сме през това. Г-н Цветанов, като гледам, дава съвети в правителството“, заяви той.

Митов предупреди, че всеки, който е тръгнал по този път не е приключил добре. „Това дали има или няма нещо не може да бъде предпоставка за коментар на заседание на Министерски съвет. Съдебната власт си е съдебна власт. Ние затова, както и Борисов го каза вчера, когато влезе полиция в кметството в общината във Враца, не реагирахме. Но в случая видяхме някакви някакви зрелища. На всичко отгоре премиерът Радев предпоставя какво точно трябва да се случи след тези арести“, обясни депутатът. ОЩЕ: Изведоха Радослав Ревански с белезници, Пеевски го чака пред общината в Белица