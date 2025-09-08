Опозицията не е в кондиция: Лидерът на БСП за петия вот на недоверие

Съдейки кондицията, в която се намира опозицията, аз не мисля, че точно тази опозиция може да свали правителството на Росен Желязков с вот на недоверие. Когато посочваш слабости и търсиш промяна - каква е точно алтернативата? Този въпрос отправи в студиото на БНТ вицепремиерът и лидер на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров. Още: Петият вот на недоверие и кой ще е фиксацията: Николай Денков коментира

Той запита каква алтернатива ПП-ДБ ще предложат, ако свалят правителството? Ако отиваме на нови предсрочни парламентарни избори, най-важната политическа задача ще е приемане на еврото, а опозицията ще иска отново да хвърли страната в безвремие, разкритикува Атанас Зафиров.

Той увери още, че БСП има съвсем нормални и добри отношения с президента Румен Радев, както и с вицепрезидента Илияна Йотова. На Атанас Зафиров му се иска новият президент на България да бъде ляв и с голяма доза увереност ще каже, че ще бъде ляв и ще бъде подкрепен от широк кръг граждани. "Илияна Йотова е една от възможните опции за президент, защото стои много стабилно", каза лидерът на БСП-Обединена левица. На Атанас Зафиров обаче не му харесва, че президентът все повече говори политически. Не знае дали ще направи политически проект след края на мандата си като президент.

Подробности за петия вот на недоверие

Още: "Черният шаман на българската политика и оракул на Апокалипсиса": Вътрешният министър за президента

Лидерът на "Продължаваме пормяната" Асен Василев силно се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. Той разкри, че темата на вота вече е ясна и се съгасува с МЕЧ и АПС. "Това е завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за българските граждани, а именно виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите", обяви Василев.

Той отбеляза, че последните три години не е имало проблем с държавните финанси и доходите и пенсиите са се увеличили. "Това се постига с добро финансово управление и когато ограничиш краденето. Ако нямаха тези 4 млрд. лв. сега да ги сагат в ББР, нещата щяха да са доста по-спокойни", смята още Василев. Той даде пример с "Булгартабак", които не си връщат дълга към държавата.

Още: Мирчев: Може и Бойко Борисов да подкрепи вота на недоверие