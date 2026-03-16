"Бях много изненадан": Тръмп е недоволен от Стармър заради Ормузкия проток (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „не е доволен“ от британския премиер Киър Стармър, след като Стармър каза, че иска „жизнеспособен план“ за отваряне на Ормузкия проток, предадоха Пи Ей Медия и ДПА. Иран на практика затвори жизненоважния маршрут за доставки на петрол и газ, след като започна да атакува кораби в отговор на американско-израелските въздушни удари.

Тръмп призова американските съюзници, включително Великобритания, да вземат участие в мисия за защита на корабоплаването. „Работим с всичките ни съюзници, включително с нашите европейски партньори, за да организираме жизнеспособен съвместен план, който да е способен да възстанови свободата на плаването в региона възможно най-бързо и да облекчи икономическите последици“, заяви обаче британският премиер, който засега се противопоставя на исканията на американския президент.

Тръмп каза, че подходът на Великобритания към конфликта „е ужасен“. „Бях много изненадан от Великобритания, защото преди две седмици попитах „Защо не изпратите няколко кораба“ и той наистина не искаше да го направи. Аз казах „Не искаш да го направиш? Ние сме ви подкрепяли. Вие сте най-старият ни съюзник и ние сме похарчили много пари за НАТО и всичките тези неща, за да ви защитим“, заяви американският президент. „Смятам, че това е ужасно. Бях много изненадан“, добави Тръмп.

"Те трябва да ни помагат. Онова, което ме изненадва, е, че не са по-ентусиазирани да го правят. Има няколко държави, които са много подкрепящи към нас. Скоро ще обявя някои имена", заяви още Тръмп пред журналисти в Белия дом.

