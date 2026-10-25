"Премиер, който обещаваше сигурност, сега ни обещава улична стрелба и убийства": Нинова възмутена от Радев

Току що Радев направи потресаващо, нечувано, недопустимо изказване. За премиер! По повод убийството на Слави Бинев, което е в международния обмен с клеймо за серия знакови престъпления и нестабилност в България. Каза, че убийствата щели да продължат!!! Че ставало дума за преразпределение на олигархията.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод думите на премиера Румен Радев относно убийството на бизнесмена Слави Бинев.

Според него убийството е заради преразпределение на пари. "Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Усеща се, че олигархията губи контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата се изострят", предупреди той.

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"Премиер на държавата, който обещаваше сигурност и спокойствие, сега ни обещава улична стрелба и убийства", възмути се Нинова.

"Радев направи най-срамното признание - няма държава при неговото управление! Няма институции! Сигурността е само за него и обкръжението му. Той е неспособен да гарантира ред, правила и законност. Неспособен да осигури спокойствие на българските граждани. Осигурява гангстерски убийства. Прогресивна България реално обещава единствено регрес към мутренските времена", добави тя.

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