Радев с нови разкрития за ударения кораб "Челси 3", потвърди и че американски самолет патрулира над Черно море

Освен изследване на останките от дроновете се извършва и химически анализ за установяване на типа на взривното вещество. Това заяви премиерът Румен Радев попитан може ли да каже вече чии са дронове, които удариха кораба "Челси 3" в Черно море, след като по-рано и министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че са намерени такива. ОЩЕ: Транспортният министър разкри: Намериха останки на кораба "Челси 3", ще се анализират. Премиерът посочи, че разследващите екипи работят изключително интензивно и добави че утре се очаква да пристигнат екипи от съюзнически държави с високотехнологична апаратура.

"Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете", каза Радев.

Премиерът потвърди и че американският самолет "Посейдон" вече е започнал патрулиране над Черно море. "България е мобилизирала напълно своя капацитет и очакваме още помощ от нашите съюзници", заяви премиерът. Той уточни, че засега не е ясно колко време американският самолет ще остане в България, като това ще зависи от развитието на ситуацията.

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Той отхвърли твърденията, че търговският флот е спрял работа заради инцидентите. По думите му е поискал справка от Министерството на транспорта, която показва, че няма разлика в корабния трафик спрямо предходния месец. "Корабите не са спрели и няма да спрат. Нека тези, които всяват истерия, да мирясат", каза Радев.