Транспортният министър разкри: Намериха останки на кораба "Челси 3", ще се анализират

Корабът "Челси 3" е на пристанището в Бургас, като в момента българските служби провеждат разследване. Вече са намерени останки, които те ще анализират. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново.

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По думите му задълженията на ръководеното от него министерство са били да организират и координират операцията. "Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба. Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване", обясни той.

Министър Пеев добави, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия. "Статистиката сочи дори леко увеличение", каза той.

"Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще", посочи Пеев. Транспортният министър добави, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите - обсъжда се жп прелез, разработват се различни мерки, за да осигурим оптимални условия.

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Корабът "Челси-3", плаващ под малтийски флаг, беше ударен на 18 мили от град Бяла на 13 октомври. Сигналът за нападението бе подаден в 1:57 часа през нощта на 13 октомври. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Петима от моряците са с леки наранявания. Екипажът бе свален на брега.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ (в Молдова, на границата с Румъния и Украйна). Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна (в Одеса) компания.