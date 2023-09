Радев се скри от Зеленски в Ню Йорк, замени го Мария Габриел (СНИМКИ и ВИДЕО)

Международният протокол изисква на президентските срещи да се събират държавни глави, освен ако някой не трябва да бъде заместен по болест или друга неотложна причина. Затова бе изненада, че вместо президента Румен Радев на събитието присъстваше вицепремиерът.

Самият Радев е в Ню Йорк, където изнесе реч пред Общото събрание на ООН относно войната: Радев не спира с клишетата: Войната срещу Украйна е лоша

Той обаче реши да не се среща очи в очи със Зеленски. След като украинският президент дойде в България през юли, той не бе приет според международния протокол на "Дондуков" 2 - нямаше официална церемония.

Това бе ясен знак от страна на Радев доколко подкрепя Киев. По време на срещата българският президент нарече случващото се в Украйна "конфликт", който няма военно решение, заради което впоследствие бе подложен на унищожителни критики.

Основна тема на разговора на Габриел, Зеленски, Йоханис и Фон дер Лайен бе функционирането на плана за действие, регулиращ вноса на селскостопански продукти от Украйна, и перспективите пред региона по отношение на свързаността, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Зеленски и Фон дер Лайен благодариха на правителството на България за усилията и конструктивните преговори. Президентът на Украйна подчерта ключовата роля на лидерите на парламентарните групи в Народното събрание, подкрепили решението да не се удължава забраната за внос на украинско зърно.

Припомняме, че заради това последваха протести на зърнопроизводителите и земеделците като цяло, но те приключиха след подписан меморандум с властта: Денков: Няма победени, няма отстъпили - всички печелят (ВИДЕО)

„Украйна оценява, че решението на България да не удължи забраната за внос на украински селскостопански продукти, не е било леко”, заяви след срещата вицепремиерът Мария Габриел. „Но точно в момент на трудност, когато изразяваш солидарност, когато имаш силата да вземеш такива решения, това се оценява. Оценява се от Европейската комисия и от Украйна”, каза още Габриел.

„Съгласих се с Европейската комисия, че сега е важно да се види, че новото решение не създава рискове и дисбаланси на пазара. Подчертах необходимостта от всекидневен обмен на информация и комуникация за тези, които имат най-голяма нужда от нея”, подчерта тя.

Акцент в срещата бяха и перспективите, които има пред България и Румъния по отношение на свързаноста и транспортните коридори в тази част на Европа, добавят от МВнР.

