"Разговорите с Русия са излишни, трябва да покажем мускули": Васил Данов предупреди, че ударите ще продължат

Разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат тук мускули, да се покаже сила, да се покаже решителност. Да извикат украинската посланичка, руската посланичка, да им представят нота на външно министерство. Това мнение изрази капитан първи ранг Васил Данов в ефира на Нова телевизия след новите атаки с дронове по търговски кораби в Черно море. ОЩЕ: "Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море

Въпреки липсата на официално потвърждение за произхода на дроновете, Данов беше категоричен, че "агресорът е един и той е ясен". "Украйна вече обясни, че не е тя", каза той.

Данов отбеляза, че подобни инциденти ще продължат. "Тези кораби вече от месеци минават покрай крайбрежието на Румъния, на България, за да излязат от проливите, смятайки, че това е по-сигурното място, отколкото е по-близо до екваториалните води", заяви той.

Експертът изрази мнение, че България трябва да предприеме стъпки за по-добро осигуряване на въздушното си пространство. "Трябва сама да се грижи за своята отбрана, да я развива, да развива системи за отбрана на своята територия и териториално море. Да предвижда планове за повече оръжия, системи, технически и политически, за да не може да бъде изненадана и консумира само сигурност от страна на съюзниците“, добави той. ОЩЕ: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море