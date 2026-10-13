"Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море

Ще извикаме за разговор посланик Елеонора Митрофанова. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Това каза премиерът Румен Радев, след като трети търговски кораб беше ударен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

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Радев всъщност съобщи и за четвърти ударен кораб в последните 10 дни т.е. втори за днес. "Само преди минути, по време на съвета, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец", заяви той, като уточни, че той е потънал, има един спасен член на екипажа. Това обаче е предварителна информация - името на този кораб е "Азов Конкорд" (AZOV CONCORD - 9387748):

"Това е абсолютно недопустимо, поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води“, каза Радев. Той заяви, че са уведомени постоянния ни представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. "Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите, вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция", посочи Радев.

Премиерът заяви и че екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба "Челси 3", за който първо се разбра, че е атакуван - 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. По думите на Радев, атаката е извършена с три въздушни дрона.