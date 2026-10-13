Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Нова атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - тоест на ръба на българските териториални води. Информация съобщи Нова телевизия, а данни за същото публикува и БНТ.

Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик".

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По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб. Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.

Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Все още няма официално потвърждение от властите.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд, съобщава още сайта Maritime.bg.

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Дали Русия стои зад атаката? "Сухопътен кораб, доставящ военни товари до пристанището на Николаев, беше ударен по време на транзит по море" - това се появи като официална информация в канала в Телеграм на руското военно министерство, но публикацията е от 17:28 часа на 12 октомври.

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по логистични центрове, обекти на пристанищната инфраструктура на Украйна и морски плавателни съдове, участващи в доставката на военни товари за Украйна", пише още в съобщението.

Оказа се, че вече е имало спешно заседание на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев обяви, че изгодата е за Руската федерация и че засега обаче няма твърди доказателства, за да може България да я обвини, но че ще повика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите на министър-председателя, има данни за втори ударен с дронове кораб, при Крапец, и той е потънал:

Припомняме, че на 6 октомври тази година около 3:00 часа в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла бяха ударени с безпилотни апарати два търговски кораба. Единият от тях потъна - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того. Другият - ABLE, плаващ под флага на Палау, е все още в дрейф, в невъзможност да плава. Той е превозвал пшеница, натоварена в делтата на река Дунав, към Турция. ALFA WATAN е плавал от Египет през Турция към делтата на Дунав, с товар от сол по предварителна информация, но в България почнаха спекулации, че превозвал оръжие и/или войници, което беше осмяно от българския журналист Григор Лилов, защото ако е имало оръжие/боеприпаси, би имало много по-голям взрив и той би се усетил много по-далеч, а натоварване на войници от територията на Турция едва ли е нещо, което турският авторитарен лидер Реджеп Ердоган би допуснал - ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция