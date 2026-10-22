След ареста на техни кметове: ДПС обвиниха Радев в "полицейска репресия"

След серията от арести срещу техни кметове в страната от ДПС - Ново начало излязоха с остра декларация. От партията определят действията на МВР и службите като "политическа бухалка" и опит за сплашване преди изборите. Те обвиниха управляващата партия "Прогресивна България" и премиера Румен Радев в използване на държавния апарат за репресия срещу опозицията. В официална позиция, разпространена до медиите, от партията питат дали силовите действия са част от предизборната кампания на управляващите и ги определят като "директна саморазправа с избирателите на ДПС".

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Според ДПС офанзивата срещу техните градоначалници е реакция на заканата на партията да изнесе данни за корупционни практики във властта.

"Това ли е представата за предизборна кампания на "Прогресивна България" и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува?", питат от ДПС в декларацията.

От движението твърдят още, че техни кметове са получавали "срамни оферти" за подкрепа на модела "Радев-Копринков" в замяна на политическо спокойствие и протекция. Според тях друга причина за засиления натиск са острите критики на опозицията спрямо външнополитическата линия на правителството.

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От партията заявяват, че употребата на полицейския апарат издава "паника и страх от провала на управлението" на фона на растящото обществено недоволство и икономическия натиск върху гражданите и бизнеса.

"Ще сезираме всички европейски институции и правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск, както и за превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност", се казва още в позицията. От ДПС са категорични, че няма да се огънат пред натиска, няма да заглушат гласа си като опозиция и ще продължат да защитават правата на своите избиратели.