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Обвиниха кметовете на Белица и Сунгурларе в търговия с влияние

22 октомври 2026, 11:22 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Обвиниха кметовете на Белица и Сунгурларе в търговия с влияние

Прокуратурата е повдигнала обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от пресцентъра на МВР. Задържаните остават в ареста за до 72 часа. Операцията е проведена в периода 20-21 октомври.

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Днес беше задържан още един кмет на ДПС. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан, научи Actualno.com от свои източници.   

Според събраните към настоящия момент доказателства, престъпният сговор е осъществен на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес (22 октомври). Обвиняемите длъжностни лица са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Третият обвиняем е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

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В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели.

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В сряда (21 октомври) полиция изведе кмета на Белица Радослав Ревански от сградата на общинската администрация. Пред Община Белица имаше засилено полицейско присъствие. На място бяха полицейски служители, както и жандармеристи и служители на ГДБОП.

Обществени поръчки в Община Сунгурларе са обект на проверка, като вероятно става въпрос за четири поръчки. Това каза вчера пред Областната дирекция на МВР в Бургас заместник-кметът на община Сунгурларе Татяна Иванова.

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