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След като НСО преби Соня Колтуклиева: Андрей Гюров поиска оставка на началника им

22 октомври 2026, 21:40 часа 1236 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър "Гюров-Кандев"
След като НСО преби Соня Колтуклиева: Андрей Гюров поиска оставка на началника им

Кандидатът за президент Андрей Гюров поиска оставката на директора на НСО ген. Емил Тонев, след като по-рано тази вечер служител на службата блъсна и вкара в болница представителката на ПИК Соня Колтуклиева. "Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията", заяви Гюров - ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

"Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност. Агресията и упражняването на сила срещу тях са напълно недопустими и непрофесионални - особено от служители, чиято задача е да гарантират сигурността", категоричен е Гюров.

Той настоя за персонална отговорност от ръководството на НСО: "Настоявам за оставката на директора на НСО, ген. Емил Тонев. Ръководителят на службата носи отговорност за професионализма, дисциплината и поведението на подчинените си. Доверието в институциите започва с поемането на ясна отговорност. Никой не може да бъде над нея"

Кандидатът за президент поиска и публична реакция от държавния глава и министър-председателя: "Президентът и премиерът не могат да мълчат. Очаквам реакция на г-жа Йотова - НСО е на нейно подчинение. Както и на премиера г-н Радев, който осигури преназначаването на Емил Тонев в замяна на други ключови назначения в службите". Йотова вече реагира, ето как: Илияна Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева - тя е в болница

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НСО Емил Тонев Соня Колтуклиева Андрей Гюров
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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