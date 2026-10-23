След случая с Колтуклиева: Емил Тонев е депозирал оставката си като шеф на НСО

Ген.-майор Емил Тонев е депозирал оставката си като шеф на Националната служба за охрана (НСО). Това потвърди президентът Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" по бТВ. По-рано държавният глава поиска оставката на Тонев заради случая със Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от охранител на службата. Още същия ден ген. Тонев заяви, че е готов да се откаже от позицията си, начело на НСО.

Имали са среща

Президентът, на чието подчинение е НСО, уточни, че тази сутрин се е срещнала с ген. Тонев. ОЩЕ: "Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

„Поговорихме надълго и нашироко за грешките за пропуските от страна на Националната служба за охрана. Аз не бях никак доволна от това, което чух, защото смятам, че нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, както и това, че в най-човешки план – има паднал на земята човек, някой трябваше да ѝ подаде ръка“, каза Йотова.

Държавният глава припомни, че началникът на НСО се назначава и освобождава от президента след предложение и съгласуване с Министерския съвет, поради което и при подадена оставка решението не може да бъде взето едностранно. ОЩЕ: Началникът на НСО готов да подаде оставка