Снишаваме се. Да воюваме с Русия. Чай или кафе на Радев с Митрофанова: Говорилня без разбиране на политолози

Трио политически анализатори и социолози трябваше да коментират президентските избори и актуалната политическа обстановка в сутрешния блок на бТВ. Щрихирайки изборите и преминавайки през въпроса за ракията, темата за ремонта на Шипка - те стигнаха до външнополитическите теми и започна една говорилня, в която първоначално Андрей Райчев каза, че не е разбрал какво говорят другите, а малко по-късно Георги Харизанов му отвърна със същото: "Сега пък аз не ви разбрах".

Снишаването, война с Русия и кафе или чай с Митрофанова

Според Георги Харизанов между градската демократична общност и Радев се отваря пропаст точно по външнополитическата линия, която няма как да се затвори. "Скоро няма да бъде забравено това снишаване", смята Харизанов.

"Не знам за какво изостряне говори г-н Райчев, когато става дума за назоваване на истината", кометира Харизанов.

Веселин Снтойнев пък обърна внимание, че Радев е извикал Митрофанова и коментира дали те са пили кафе или чай. Той се опита да го изтълкува като знак за отношенията им, но беше прекъснат от Андрей Райчев, който каза, че не разбира какво говорят колегите му.

"Сигурността на Бългрия не е българска, а натовска. България има сигурност не заради своята могъща 20-хилядна армия, а заради НАТО", каза Райчев и посочи, че силата на НАТО е достатъчно голяма, за да се сбие с Русия и от света да не остане нищо.

"Да направим протестни ноти с Русия и да изострим отношението. А пък аз съм за ползата", отвърна Райчев, посочвайки, че в България ползата е да има мир.

"Обявете война на Русия", възкликна Райчев, на което Георги Харизанов му отвърна: "Защо трябва да й се обявява война?".ОЩЕ: НАТО има план как да спре Русия

Скок към вътрешната политика и финансите

Райчев каза, че се отдалечава Третата световна война, а на свой ред Харизанов изрази мнение, че най-лесно е да обвиним олигархията.

"Цените са на олигархията, дроновете са на олигархията", каза ощ е той.

Според Райчев пък опозицията бяга от разговори. "Има гигантско прехарчване в Европа от пари. Европа е пред парична криза на много места. Заради ковида и трилионите изхарчени там, заради войната в Украйна и парите изхарчени там, заради безумната Зелена сделка и всичко и заради мигрантите. Всяка от тях може да събори не българското правителство, а европейския ред", смята Райчев.

Тогава Харизанов се пошегува, че "това снишаване ни се предлага като страхотна стратегия".

"Надявам се това снишаване да приключи и да има достатъчно гордост и смелост поне да се казва истината. Никой не казва дайте да обявяваме война. Никой не иска войни. Британският посланик военнолюбец ли е? Просто да се казва истината, каквато е", заяви още Харизанов.

След тези думи на Харизанов, Андрей Райчев възкликна: "Ще ви кажа истината". Той разказа, че когато Асен Василев е казал да спрем да харчим, това е точно историята, когато Кайн умира и събира децата си им казва да пазят мира, за да не стане като с чичо им Авел.

"Той самият е причината да харчим", добави Райчев. Харизанов му възрази, а Веселин Стойнев успя да вметне: "Да има мир и да грее слънце". ОЩЕ: Очаквате ли победа за Украйна? А Вие очаквате ли победа за Русия? Искате ли ЕС да оцелее? Иво Христов и "сводките"