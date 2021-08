Според канадския закон и публичните данни: Кирил Петков изглежда още е канадски гражданин

Каква е хронологията на събитията и фактите до момента?

В началото на август депутатът от парламентарната група на "Има такъв народ" Димитър Гърдев адресира въпрос до министъра на външните работи Светлан Стоев, в който настоява МВнР да отговори дали служебният министър на икономиката Кирил Петков е имал двойно гражданство към момента на назначаването му в служебния кабинет. Гърдев се е позовавал на медийни публикации в средствата за масова информация, в които се твърди, че министърът на икономиката е имал канадско гражданство, което в разрез с българското законодателство.

В понеделник (16 август) депутати от ГЕРБ внесоха в Конституционния съд искане за обявяване на частична противоконституционност на служебното правителство на премиера Стефан Янев. Според партията на Бойко Борисов, Конституцията забранява членовете на правителството да имат двойно гражданство и ако се установи, че Петков е бил едновременно български и канадски гражданин при встъпването си в длъжност, всички негови актове биха загубили легитимност. (Дали обаче това е така, вижте още по темата ТУК)

В отговор Кирил Петков заяви, че е декларирал, че се отказва от канадското си гражданство, още когато е получил предложение да влезе в служебния кабинет.

"Спокойно мога да кажа, че аз, като Кирил Петков, направих отказ от канадското си гражданство преди да встъпя като министър. Знаех, че съществува тази процедура и в първия момент, в който бях поканен за министър, направих този отказ. Този отказ е нотариално заверен. Имам пълната документация", каза икономическият министър в петък (13 август). По думите му, той е задействал процедурата по отказ от втория си паспорт още през месец април. Петков твърди, че нотариално заверената му декларация за отказ от канадски паспорт е достатъчна за да не е гражданин на Канада.

Как Кирил Петков стана Киро Харварда и после Киро Канадеца

Достатъчно ли е това обаче според канадските закони?

По този повод екипът на Actualno.com направи справка в официалния правителствен САЙТ на Канада. В него е описана подробно процедурата за хората, които искат да се откажат от гражданство. Тя трае между три и шест месеца, тъй като всички документи се обработват поетапно на различни нива в администрацията, а решенията се вземат от Министерството на имиграцията, бежанците и гражданството на Канада.

В член 9 "Отказ от гражданство" е уредена процедурата, по която става отказът и от кой момент влиза в сила освобождаването от гражданство. В неговата ал. 3 се постановява, че заявлението се потвърждава или отхвърля с акт на министъра:

"Ако заявлението по ал. 1 бъде одобрено от министъра, се издава сертификат за отказ и заявителят се освобождава от гражданство след изтичането на деня, в който е издаден сертификатът или на дата, посочена в самия сертификат, която е след деня на издаването". Самият Петков каза, че очаква документална обратна връзка от канадските власти за гражданството си.



Публикуваме тази част от текста на английски език от сайта без редакторска намеса:

When the applicant ceases to be a Canadian citizen

Subsection 9(3) of the Act provides that the applicant ceases to be a citizen after the expiration of the day on which the certificate was issued, or such later date as the certificate may specify.

Няма прошка за Кирил Петков