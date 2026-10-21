"Във всяка мярка има по лъжичка катран": Асен Василев за бюджета - предупреди за проблем в "Митниците"

"Във всяка мярка има една лъжичка катран, за да не може да ги похвалиш като хората. Имам чувството, че някой насила ги прави тези неща, не с желание", каза лидерът на "Продължававаме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в сутрешния блок на бТВ. Той визира мярката на управляващите за данъчни облекчения за децата, които ходят на школи и извънучилищни дейности. "Как ще ви дадат облекчение, трябва да събирате бележки. Колко семейства ще си съберат бележките, за да ходят в данъчните, за да съберат 100 евро?", попита Василев.

Василев отчете, че намаление на разходите в бюджета няма, но има увеличение на данъчната тежест с над 2 млрд. евро, като бившият финансов министър не вярва, че ще бъде събран данък свръхпечалба.

Той е възмутен от новия данък върху ваучерите за храна. "До тези 55 млн. явно е опряла държавата", коментира още Василев.

Ще има ли проблем в "Митниците?

Същевременно Василев отбеляза, че в Агенция "Митници" е пуснат нов устройствен правилник, с който се ликвидира звеното за последващ контрол. Той уточни, че става въпрос за звеното, което подава сигнал, че например има внос на китайско карго през пристанище Варна, което е ощетило европейския бюджет с 55 млн. евро.

Василев разказа, че като финансов министър е заварил "Митниците" без последващ контрол, поради което държавата е имала проверки и глоби от ОЛАФ.

"Сега махат звеното наново и връщат хората, които бяха в доклада на ОЛАФ на позиции в "Митниците". Не е ясно колко пари ще бъдат загубени или колко няма да бъдат събрани. Няма да съберете 55 млн. в "Митниците", но правите тридневна хайка и събирате 5 хил. евро акциз. и в същото време казвате, че няма пари и ще сложим данък върху ваучерите за храна", коментира още Васиев.

Цените на храните

Василев бе попитан и за проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги, които показаха надценки над 100% за масло и млечни продукти. Той заговори за "пара в свирката" и имитация на дейност. "Или да паднат цените, или да има глоби. Ако няма - всичко това е една въртележка, имитация на дейност", смята Василев.

"Правителството изпусна цените. В една пазарна икономика как се прави. Първото е като не вдигаш административните цени", добави той. ОЩЕ: "Такива няма в никоя европейска държава": Проверка на Манолова разкри "златно масло" и надценки над 100%

"Радев да дойде на площада и пак да вдигне юмрука"

Лидерът на "Продължаваме промяната" коментира и думите на премиера Румен Радев, който обвини опозицията, че иска нова сглобка. В тази връзка Василев обърна внимание, че Радев говори за сглобки, докато открива парк за батерии с Делян Добрев.

"Г-н Радев да дойде на площада пак да вдигне юмрука. Да види как ще го посрещнат хората, защото ги излъга. Обеща олигархията да няма достъп. Кой няма достъп? Батерийният парк на Делян Добрев няма достъп? Айде по-сериозно. Същите фирми са по магистрала "Хемус". 450% им готвят увеличение на плащанията за същата дейност", каза Василев.

Според него Радев е застанал на страната на тези, които държат заплатите на българите ниски.

"Докато той ни обвиняваше, че сме военнолюбци, че не знаем какво правим, редица правителства не допуснаха един дрон да наруши българското въздушно пространство и един кораб да пострада в териториалните води и изключителната икономическа зона", заяви още Василев.

Той призова още колегите му от "Прогресивна България" да дойдат днес на извънредното заседание в парламента за помилването на Петричкия Ескобар. "Колеги, всички ние сме дали клетва, във всичките си действия да се ръководим от интересите на българския народ. Как ще се почувствате, ако тези помилвани дилъри продават наркотици?", попита Василев. ОЩЕ: В седмицата на изборите депутатите ще заседават извънредно