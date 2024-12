За четвърта поредна вечер: Хиляди отново протестират в Грузия (ВИДЕО)

На 1 декември за четвърта поредна вечер в столицата на Грузия Тбилиси беше обхваната от протести, насочени срещу решението на правителството да прекрати преговорите за присъединяване към ЕС. В продължение на месеци нараства напрежението между управляващата партия „Грузинска мечта“ и нейните опоненти, които я обвиняват, че провежда все по-авторитарна, антизападна и проруска политика, съобщи „Гардиън“.

Кризата се задълбочи след съобщението от 28 ноември, че правителството ще замрази преговорите с ЕС за 4 години. В отговор хиляди проевропейски демонстранти се изправиха срещу полицията, въоръжена със сълзотворен газ и водни оръдия. Прозападният президент Саломе Зурабишвили призова да се окаже натиск върху конституционния съд да анулира изборите миналия месец, спечелени от „Грузинска мечта“. И опозицията, и Зурабишвили твърдят, че изборите са били фалшифицирани.

На 1 декември протестиращите отново се събраха в Тбилиси на централния булевард „Руставели“. Извън столицата демонстрантите блокираха пътя за достъп до главното търговско пристанище на страната в черноморския град Поти. Грузинските медии съобщават за протести в най-малко осем града. Опозиционният телевизионен канал „Формула“ показа кадри, на които се вижда как хора в Хашури, град с 20 000 жители в централната част на Грузия, хвърлят яйца по местния офис на „Грузинска мечта“ и събарят знамето на партията.

Massive protests continue in Georgia against the suspension of EU integration and election frau



Thousands of protesters are gathering outside the parliament building in Tbilisi, as well as in Batumi, Kutaisi, Gori, and other cities across the country. pic.twitter.com/hD5Q48X96A