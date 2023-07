Зеленски кацна в София, обяви с кого ще се срещне и за какво ще настоява (ВИДЕО)

Зеленски пътуваше с правителствения Air Bus, който тази сутрин отиде до молдовската столица Кишинев, а след това се върна с него на борда.

Данните от сайта за проследяване на полети FlightRadar24 показват, че самолетът е кацнал в София в 12:04 ч.

Междувременно президентът на Украйна съобщи в профилите си в "Телеграм" и Twitter, че е пристигнал у нас.

Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…