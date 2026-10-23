"Знам, че имате достойнство": Асен Василев призова Доцова за оставка и пита защо Радев мълчи за Колтуклиева (ВИДЕО)

"Г-жо Доцова, подайте си оставката като председател на Народното събрание. Знам, че имате достойнство, надявам се да имате и свободата да направите това действие. Даже и човек да се е панирал, даже и да не е виновен в конкретната ситуация, когато е на пост премиер, президент, председател на Народно събрание, министър, има ситуации, в които трябва да се запази достойнството на институцията. Единственият начин да се запази достойнството на Народното събрание е вие да си подадете оставката не под натиск, а защото смятате, че е правилно", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание. Думите му бяха във връзка със случая със Соня Колтуклиева, при който тя беше повалена на тротоара от служител на НСО, докато се опитва да отвори вратата на колата на Михаела Доцова и да й зададе въпрос.

Той даде пример с Вежди Рашидов, който си е тръгнал по искане собствената му парламентарна група за едно изречение, а не заради паднал човек на земята.

"Мисля, че всички колеги дадоха ясно този сигнал и ви дават този шанс. Нямаме мнозинството в парламента, за да ви принудим, но не смятам, че оставка, дадена под принуда или взета под принуда, ще възстанови достойнството на парламента, както би го направило оставка, дадена с истинско разкаяние за случилото се, а не с опити то да се омаловажи, то да се замете под килима, не с опити да се обвини жертвата", каза Василев.

Асен Василев: Соня Колтуклиева ни тормози от 2021

Лидерът на "Продължаваме промяната" обърна вниманеи, че от 2021 г. Соня Колтуклиева тормози него и всички хора в парламентарна му група.

"Гонила е и е крещяла след Кирил Петков, почти свали сакото на акад. Денков, докато беше министър-председател. Няма да коментирам репликите, които сме си разменяли с нея", разказа Василев.

Той обаче каза, че те никога не са си позволили да си помислят да употребят физическо насилие срещу нея или срещу някой друг журналист.

"Това не е въпрос на дали г-жа Колтуклиева е журналист, не е журналист, изпълнява поръчки или не изпълнява, кой й плаща и т.н. Но когато властта си позволи да бие хора, които имат медиен излаз, нищо няма да я спре да бие българските граждани, които няма къде и да се оплачат", смята Василев. ОЩЕ: Охранителят от НСО, който блъсна Соня Колтуклиева: Кой и какъв е бил всъщност той?

Критика към мълчанието на Радев

Василев смята, че рибата се вмирисва откъм главата. "Истинският проблем на това, което се случи вчера, се казва Румен Радев. Г-жа Доцова нямаше да бъде шеф на парламента, ако Румен Радев не беше спечелил изборите. Почти 24 часа след атаката на НСО, още не сме чули позиция от Румен Радев", каза Василев. Той обърна внимание, че Емил Тонев е негово назначение два пъти.

Василев смята, че искането за оставката на ген. Емил Тонев и неговата готовност са били в бъдеще неопределено, а не минало свършен време.

Според Василев Радев е загубил представа за реалността и в последния си брифинг е бил изпълнен със злоба и ненавист. "Човек, който каза, че имало сглобка и в ЕП и заговор срещу "Прогресивна България" - може би 432 депутати "за", т.е. 75% мнозинство е здаговор срещу "Прогресивна България". Може би европейските социалисти, консерваторите и зелените са вдлезли в заговор срещу "Прогресивна България". Може би инициативният комитет на г-жа Йотова е влязъл в заговор срещу г-жа Йотова и Румен Радев. Проблемът е, че тази лъжа и това самозабравяне вредят на България", заяви Василев. По думите му, когато следващият път поискаме помощ от съюзниците си, те ще каоат: "Нали сме в заговор срещу вас". ОЩЕ: Радев се вбеси след като ЕП му каза, че се ослушва за Русия и атаките в Черно море (ВИДЕО)