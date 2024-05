Броени дни до старта на One Dance Festival: Вижте пълната програма

Между 10 май и 2 юни в Пловдив ще се проведе 16-ото издание на Оne Dance Festival - международен фестивал за танц и пърформанс. С ново име, нова визуална идентичност, слоган "Dance with Everybody", Фокус Франция, 5 копродукции, 12 спектакли и паралелна програма от работилници – One Dance Festival ще се разгърне в рамките на четири танцови уикенда и ще представи творбите на знакови и изгряващи европейски хореографи.