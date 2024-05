"Hell's Kitchen" получи 13 номинации за наградите "Тони"

Общо 28 спектакъла получиха по една или повече номинации за "Тони". Мюзикълът "The Outsiders", адаптиран по романа на С. Е. Хинтън и вдъхновен от филма на Франсис Форд Копола от 1983 г., събра 12 номинации. Възстановка на "Cabaret at the Kit Kat Club" от 1966 г. е с 9 номинации.

Още: Постановки с Никол Шерцингер и Сара Джесика Паркър номинирани за наградите "Лорънс Оливие"

Рене Елиз Голдсбери и Джеси Тайлър Фъргюсън обявиха на 30 април номинираните за наградите "Тони", снимка: Getty Images

Претендентите за най-добър актьор в пиеса са Уилям Джаксън Харпър, Лийв Шрайбър, Джеръми Стронг и Майкъл Щулбарг, а за най-добър актьор в мюзикъл - Джонатан Гроф, Дориан Харууд, Брайън д'Арси Джеймс и Еди Редмейн.

Претендентките за най-добра актриса в мюзикъл са Джесика Ланг, Рейчъл Макадамс, Сара Полсън и Ейми Райън.

Победителите ще бъдат обявени на церемония на 16 юни, когато ще се отбележат и 77 години от връчването на наградите, съобщава БТА.

Още: Актрисата Ивана Керанова: Изкуството е голямо, има място за всички