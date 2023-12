Мюзикъл, вдъхновен от Алиша Кийс, представят на Бродуей

Представленията започват на 28 март. Все още няма яснота за кастинга. Мюзикълът включва познатите хитове на Алиша Кийс - "Fallin'", "No One", "Girl on Fire", "If I Ain't Got You", "Empire State of Mind", както и четири нови песни. Историята разказва за порастването на талантлива тийнейджърка, а неин автор е Кристофър Диас, финалист за наградата "Пулицър". Режисьор е Майкъл Гриф. Хореографията е на Камил Браун. Алиша Кийс е продуцент.

Отзивите за мюзикъла са позитивни. "The New Yorker" го определя като вълнуващ, а според "Variety" това е "блестяща история, отдаваща почит на Ню Йорк". "The Guardian" определя мюзикъла като вдъхновяващ.

Снимка: Getty Images

Връзката на Кийс с Бродуей

Това не е първият проект на Алиша Кийс, който стига до Бродуей. През 2011 г. тя беше копродуцент на пиесата "Stick Fly" ("Летяща пръчка"), за която написа и музиката. "Hell's Kitchen" присъединява Кийс към поп и рок легенди като Елтън Джон, Синди Лъпър, Стинг, Аланис Морисет, Дейв Стюарт и др., чиято музика е звучала на Бродуей, пише БТА.

Кийс се е изявявала като актриса, преди окончателно да се посвети на музиката, но през 2020 г. заяви, че не определя себе си като "знаменитост" и дори мрази тази дума.

