Apple представи новата операционна система iOS 16 - има мащабни подобрения (ВИДЕО)

iOS 16 въвежда iCloud Shared Photo Library – фотобиблиотека за безпроблемно споделяне на колекция от снимки със семейството и приятелите. Има нова актуализация на съобщенията и имейла, както и мощни подобрения на функциите Live Text и Visual Look Up.

Вицепрезидентът по софтуерно инженерство в Apple Крейг Федериги заяви, че компанията е преосмислила начина, по който изглежда и работи заключеният екран, добавяйки вълнуващи нови функции, които го правят по-персонален и полезен.

С новия многопластов ефект обектите на снимките са изкусно разположени пред часовника, показващ времето на екрана при заключване, което създава усещане за дълбочина. Потребителите могат също така да променят вида на датата и часа с изразителни стилове на шрифта и избор на цвят.

Екранът за заключване разполага с уиджети, които черпят вдъхновение от сложната технология на Apple Watch. С един поглед може да видите предстоящите събития от календара, времето, нивото на батерията, алармите, часовите зони и други опции.

Новата галерия на заключения екран предлага колекциите на Apple, които включват: Pride и Unity за отбелязване на специални културни моменти; тапет Weather за следене на метеорологичните условия в реално време, когато те се променят през деня; и тапет Astronomy за изгледи на Земята, Луната и Слънчевата система. Потребителите могат също така да създават екрани за заключване, като използват любимите си емотикони или цветови комбинации. Може да се създадат и няколко екрана, които да се превключват само с едно плъзване.

Live Activities – „Дейности в реално време“ - е нова функция, която помага на потребителите да бъдат в крак със събитията – мачове, тренировки, споделено пътуване или поръчка за доставка на храна, директно от заключения екран.

Известията (нотификациите) са направени така, че да се изкачват отдолу, което гарантира, че потребителите имат ясен изглед към персонализирания си заключен екран.

Функцията Focus е по-мощна, по-лесна за настройване и сега се свързва с екрана при заключване, т.е. предлага начин да свържат тапета и уиджетите на екрана с конкретен фокус. За да активират Focus, потребителите могат просто да плъзнат пръста си към съответния Lock Screen. С помощта на филтри за фокус, приложения като Календар, Поща, Съобщения или Safari могат да показват само съдържанието, което е релевантно за потребителя.

Друг важен елемент е фотобиблиотеката. iCloud Shared Photo Library дава на семействата нов начин за безпроблемно споделяне на снимки с отделна библиотека в iCloud, в която могат да участват съвместно до шестима потребители. Те могат да изберат да споделят съществуващи снимки от личните си архиви или да споделят въз основа на начална дата или хора в снимките. Потребителят може също така да изпраща снимки в споделената библиотека автоматично, като използва нов превключвател в приложението Camera. Освен това клиентите получават интелигентни предложения за споделяне на снимка, която включва участници в споделената библиотека със снимки. Всеки потребител в Споделената фотобиблиотека има достъп до добавяне, изтриване и редактиране на споделените снимки или видеоклипове, които ще се появяват в "Спомени" и "Препоръчани снимки“.

Актуализациите в Съобщенията включват редактиране на наскоро изпратени, възстановяване на скоро изтрити съобщения и отбелязване на разговорите като непрочетени, за да могат потребителите да се върнат към тях по-късно. Освен това в Messages се появява SharePlay, което дава възможност да се ползва синхронизирано съдържание като филми или песни и споделено управление на възпроизвеждането, докато чатите.

Сега потребителите ще могат да планират имейли предварително и дори имат възможност да отменят изпращането на съобщението, преди то да достигне до входящата кутия на получателя. Mail открива, ако сте забравили да включите важна част от съобщението си, например прикачен файл. Потребителите също така имат възможност да подновят съобщението на всяка дата и час с Remind Later (Напомняне по-късно), а предложенията Follow Up (Проследяване) автоматично напомнят за дадено съобщение, ако не е получен отговор.

Mail включва и най-голямото преработване на търсенето и използва най-съвременни техники за предоставяне на по-подходящи, точни и пълни резултати. Потребителите виждат последните имейли, контакти, документи и връзки в момента, в който започнат да търсят съобщения.

Live Text по принцип използва интелигентни функции в устройството за разпознаване на текст в изображения в iOS, а сега разширява обхвата си и до видео. Потребителите могат да спрат видеоклип на всеки кадър и да взаимодействат с текста. Live Text също така добавя възможността за бързо конвертиране на валута, превеждане на текст и др.

Визуалният поглед (Visual Look Up) също е подобрен с нова функция, която позволява на потребителите да докоснат и задържат обекта на дадено изображение, за да го извадят от фона и да го поставят в приложения като Messages. Визуалният поглед се разширява и до разпознаване на птици, насекоми и статуи.

Актуализации има още в Apple Pay, CarPlay, Safari, Apple Maps, Family Sharing, Dictation, Siri, Home, Health, Apple News, Game Center и други.

The new MacBook Air. Supercharged by M2. With an impossibly thin design. All-day battery life*. And a stunning 13.6” Liquid Retina display. Don’t take it lightly. Coming next month. *Battery life varies by use.