Тръмп казва, че е намерил начин да спре войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако броим и днешният 6 август, до крайния срок, който американският президент Доналд Тръмп даде на руския си колега Владимир Путин, за да предприеме решителни стъпки за спиране на войната в Украйна, остават по-малко от 2 денонощия. Много е вероятно Кремъл да не реагира на този натиск на Тръмп и тогава той ще трябва да подкрепи ултиматума си с действия.

Какви могат да са действията, които според президента на САЩ ще накарат Путин да спре? В интервю пред CNBC Тръмп даде насока: "Путин ще спре да убива хора, ако цената на петрола се понижи с 10 долара на барел. Няма да има избор – икономиката му е в лоша форма". Тезата за евтиния петрол и как той е щял да попречи на Путин да нахлуе в Украйна (освен тази, че и ако Тръмп беше президент на мястото на Байдън също щяло да спре Путин) се развива от американския президент още от предизборната му кампания за втори мандат. Тръмп увери и, че войната в Украйна е тази, за спирането на която работи най-много - другите ги бил спрял в рамките на по няколко дни:

Според Financial Times, от 8 август Тръмп ще наложи още санкции върху руския сенчест флот – оръжието, което Кремъл използва за износ на най-ценната си суровина, с която попълва по различни оценки над 40% от бюджета си. При администрацията на Джо Байдън, 213 танкера, използвани от Русия за транспортиране на петрол, химикали и петролни продукти, влязоха в американския списък със санкции. ЕС вече вкара в своя списък още 100 кораба, с което общият им брой е 415, припомня Кевин Бук, управляващ директор в ClearView Energy Partners.

Междувременно Foreign Policy обаче публикува материал, в който прави оценка, че Русия може да продължи да води войната в Украйна както досега за период от още най-малко 3 години. В оценката влиза и сегашния размер като обем и спазване на вече въведените западни санкции срещу Руската федерация. И има предупреждение – досега мнозина анализатори подценяваха устойчивостта на руската икономика, но тя има много слабости – прекомерна инфлация, липса на работна ръка, по-голямо търсене отколкото предлагане в определени важни сектори, невъзвращаеми кредити за търговските банки и невъзможност на много компании да теглят нови заеми заради огромните лихви. И не на последно място – голяма зависимост от Китай. Русия е заплашена от криза с текущите плащания, тъй като все още разчита на приток на твърда валута от външна търговия, за да се финансира и да поддържа функционално неконвертируемата рубла. Затова и Foreign Policy като първи съвет за санкции посочва налагане на ограничения на тези руски компании, които все още лесно осъществяват внос от Китай. Санкциите няма да ги спрят, но ще създадат още препятствия за дейността им и това ще повлияе още повече върху текущите плащания в Русия, което ще увеличи рисковете от фалити и банкрути в руската икономика.

Голямата зависимост на Русия от външна помощ пролича и от статия в The Hindustan Times. Там се посочва, че Украйна официално се е обърнала с официална нота към индийското външно министерство. Причината – открита индийска техника в свалени от украинците руски дронове "Шахед". Киев се е оплакал и на европейския отговорник за спазването на санкциите Дейвид О'Съливан, който е отнесъл въпроса до Ню Делхи по време на своя визита в края на юли месец.

Същевременно американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е убеден, че Путин всъщност вярва в следното – в момента печеля, крайната ми цел е Украйна като независима държава да не съществува, защото в противен случай доктрината ми на управление ще бъде компроментирана. Източници от Кремъл вероятно говорят за „по-скромни“ цели на Путин в Украйна т.е. пълно завземане на 4 украински области, за да скрият, че руският диктатор се цели и действа да контролира изцяло Украйна, заключва ISW. Освен всичко друго, такива вътрешни данни, давани на западните медии, целят допълнително да подкопаят и сринат бойния дух и обществената устойчивост в Украйна, смятат експертите от ISW, като дават пример с информация, че генералите на Путин му казали следното: Фронтът в Украйна ще бъде пробит и ще се срине в следващите 2-3 месеца – Още: "Не се страхува от санкции": Путин отхвърля ултиматума на Тръмп и продължава офанзивата в Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов спад във военната активност в Украйна има съгласно официалните украински данни, макар той да не е значителен. На 5 август факт са станали 143 бойни сблъсъка, с 8 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 147 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 18 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 35 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5731 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 300 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4224 FPV дрона, което е с около 300 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Основният руски военен фокус остава Покровското направление – 52 отбити руски пехотни атаки там по украински данни и още 16 спрени в съседното от юг помощно Новопавловско направление. Украинският генщаб специално обяви, че е непълно невярна информация, че украинската армия в Покровск вече е обкръжена. "Врагът провежда настъпателни операции североизточно от Покровско, правейки опити да отреже логистиката на украинските войски. Въпреки значителните усилия и непрекъснатите атаки обаче, врагът не успява. Руските войници намират само смъртта си около Покровск", пише в съобщението. А руското военно министерство съобщи, че руската армия превзела второ село в Днепропетровска област – село Сичново.

Извън по-широкия фронт на бойни действия към Покровск, на 5 август двуцифрен брой руски пехотни атаки е имало само в Лиманското направление – 23 руски пехотни атаки, както и в пограничния район на Сумска и Курска области – 13. Никъде другаде на фронта не е имало по-висока руска военна активност. Но за Лиманското направление украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че ситуацията се е усложнила много, фронтът практически е по линията Ямполовка – Торско и това застрашава всички украински позиции на юг, в Серебрянския горски парк, които хем бранят южния фланг на Лиман, хем пречат и на руснаците да напреднат до Северск. За същото говори и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов – той хвърля вината за това върху липсата на добра организация в една от украинските бригади, дошла на този фронт преди половин година и казва, че все по-често малки групи руски войници, по 1-2 души, биват локализирани в тила на украински позиции.

Същевременно руският военнопропагаден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, посочва, че северната част на град Вовчанск, в Харковското направление, вече е под руски контрол. Боевете във Вовчанск текат вече година и половина. Каналът казва и, че руснаците имат по-голям контрол северно от Торецк.

Интересен щрих от късния следобед на вчерашния ден - в Ростовска област е имало взрив в близост до руска военна база. Появи се версия за опит за атака с дронове, дори обстрел с ракети, но впоследствие излязоха данни, че всъщност става въпрос за взрив на дефектирала руска ракета:

