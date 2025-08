Малкият миньорски град Часов Яр, който се намира на около 12-15 километра западно от Бахмут, все още не е превзет от руската армия. Това призна не кой да е, а Денис Пушилин - премиер на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Признанието излезе в основната руска държавна информационна агенция ТАСС. Преди старта на пълномащабната война в Украйна в Часов Яр живееха 12 500 души.

Дословно, Пушилин казва, че пълното прочистване на Часов Яр можело да отнеме няколко седмици. Според украинския телеграм канал Deep State, както и по данни на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, руснаците в момента имат устойчиви позиции единствено в северната и източната част на града, както и в част от центъра му - всичко на юг и запад обаче си остава незавладяно от тях.

loc 48.5733548096, 37.9579533566

