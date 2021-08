Домашно кино на терасата

От десетилетия технологичният титан Samsung жъне успехи от дългогодишните си инвестиции в изследвания и разработка на потребителска електроника. Интересен пример за това са гамата "лайфстайл" телевизори на компанията, която включва моделите The Terrace, The Frame, The Serif, The Sero, както и прожекционния апарат The Premiere. Те са впечатляваща колекция от отлично разработена комбинация от дизайн и функционалност и са предназначени за различни предпочитания и нужди. Добрият избор се допълва и от гамата телевизори Neo QLED , които съчетават атрактивен дизайн с най-усъвършенстваната екранна технология на Samsung.