Филмите, които да гледате до края на годината

С настъпването на сезона на ароматните печива и топлия чай все по-често търсим уюта на дома, където можем да се сгушим на любимия диван и да се насладим на спокойствието на есента. Независимо дали сте готови за този сезон, или не, студеното време е факт, а филмите са нещо, което винаги е на мода. И за да не се налага да се съобразявате с еднотипната телевизионна програма или да се редите на опашки пред кино салоните, стрийминг платформите с лекота пренасят магията на големия екран в комфорта на вашия дом.

Благодарение на постоянните усилия на А1 да предоставя на своите потребители повече възможности за дигитално и ТВ съдържание на едно място, от скоро абонатите на телекома са първите в страната, които имат достъп до стрийминг платформата SkyShowtime. Тя може да бъде активирана през Моят А1 като избираема услуга Select, част от ТВ и мобилните планове на клиентите, наред с останалите предложения за дигитални развлечения като Netflix и "Max".

И за да не се чудите какво да гледате този сезон, ето някои от най-интересните филми по SkyShowtime:

Кунг-фу Панда 4

Последната част на анимационния шедьовър на DreamWorks проследява нов етап от живота на кунг-фу майстора По, в който той трябва да се отдаде на новата си роля. Сега е призован от своя учител да се превърне в Духовен водач на Долината на мира, а за целта е жизненоважно да намери и обучи нов Воин дракон. Междувременно пред селото му се появява нова заплаха, с която По трябва да се пребори.

Забавната анимация е любима не само на най-малките, но и на техните родители, а сега е на разположение в платформата за всички ползватели на мобилни и телевизионни услуги от А1. С невероятен актьорски състав (Джек Блек в озвучаване на По) и увлекателна история, филмът гарантира да превърне дори и най-обикновения ден в специален семеен празник.

Каскадьорът

Базирана на едноименния ТВ сериал от 80-те, тази екшън комедия е способна да ви разсмее, развълнува и дори шокира на моменти, а съвсем скоро ще бъде част от портфолиото на SkyShowtime. Историята разказва за холивудския каскадьор Колт (Райън Гослинг), който е оставил кариерата си на заден план след инцидент, но трябва да се завърне, защото филмова звезда на високобюджетна продукция неочаквано изчезва. Сега се налага да открие изчезналия актьор, да разкрие опасна конспирация и да спечели обратно своята любима, докато междувременно върши това, в което е най-добър. След премиерата си тази година филмът спечели интереса на зрителите с разнообразието от каскади, хумор и екшън, които предлага, а химията между Райън Гослинг и Емили Блънт прави гледането още по-приятно.

Измислени приятели

„Измислени приятели“ е причудлива, провокираща мисълта история, която изследва въображаемия свят, който децата създават, за да избягат от ежедневните трудности. Филмът предлага на зрителите трогателно, носталгично преживяване, балансиращо между света на магията и реалните ни проблеми. Част от актьорският състав е чаровната Кейли Флеминг, която влиза в ролята на момиче, преминаващо през труден период. Един ден тя започва да вижда всички онези въображаеми приятели, които са били изоставени, след като техните истински приятели са пораснали и това преобръща живота ѝ.

Сред наличните и предстоящи заглавия в SkyShowtime са и много други хитови филми като „Абигейл“, „Нито звук: Ден първи“, Back to Black и Monkey Man, както и хитовите сериали Halo, The First Lady и Yellowstone.

Ако все още ви е рано за съставяне на амбициозни цели за новата година, съсредоточете се върху насладата от настоящето. Сега е времето да сложите есенните пантофи, да се настаните удобно на дивана и да изберете какво ще гледате.