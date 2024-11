Институт GATE представи говорещ цифров двойник на града на форума "Up to GATE

Учени и лидери в индустрията от цял свят дискутират възможни интелигентни решения чрез съвременните технологии на важни за обществото проблеми на форума "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. 5 Years of Innovation”. Той се провежда от 20 до 24 ноември във високотехнологичната сграда на институт GATE и отбелязва пет години от неговото създаване.

„През тези пет години GATE утвърди своето място като изключителен център за върхови постижения и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект. Благодарение на Вашите усилия и отдаденост България се нареди сред водещите европейски държави, които не само следват, но и задават посоката на технологично развитие. С впечатляващия си екип от млади учени, международни партньорства и успешни проекти в области като цифрово здравеопазване, градове на бъдещето, умна индустрия и интелигентно управление, GATE доказва, че иновациите могат да бъдат и трябва да служат на обществото и да подобряват качеството на живот на хората.

Вие имате силата да предифинирате границите на възможното. МОН ще продължи да бъде Ваш партньор и съмишленик в усилията за създаване на устойчива и иновативна среда, която да постави България сред водещите държави в технологичния свят“, отбеляза в приветствието си, адресирано до GATE министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

„Аз съм изключително горд и радостен, че именно в СУ „Св. Климент Охридски“ се създадоха такива важни центровe за върхови изследвания, центрове за компетентност, защото по своя замисъл те са средоточие на цялата интелектуална мисъл, с която разполага българската научна общност като значима част от международната“, изтъкна ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев.

„Дейността на GATE е ключова не само за развитието на града ни, а и за региона. Поздравявам екипа на проф.Силвия Илиева и проф. Десислава Петрова за проектите, които реализират и представят като добри посланици на София и страната ни. Това каза на откриването на форума заместник-кметът по дигитализация и иновации Иван Гойчев, който участва в отбелязването на 5 години от работата на Институт GATE.

Той отбеляза, че тази година Столичната община и GATE си партнират по пет проекта, свързани с работата с данни. Основен сред тях е проектът за създаване и развитие на цифров двойник на район „Лозенец“, а впоследствие и на целия град София.

По време на форума GATE представи говорещ цифров двойник на града, управляван от чатбот, базиран на данните и даващ ключ за информирани решения от страна на местните власти в сферата на мобилността, градското планиране, строителството, енергийната ефективност и други фактори от решаващо значение за постигането на устойчиви градове, иновации и развитие.

„Науката в България отдавна е станала европейска и световна. Доказва го и екипът на GATE с работата си, отбеляза световнопризнатият български учен в областта на изкуствения интелект проф. д-р Преслав Наков, който беше основен лектор на форума. Той е познат като създателя на изкуствен интелект – „ловец“ на фалшиви новини, при това преди още те да бъдат написани.

„От 2019 г. GATE се превърна в динамичен център за авангардни научни изследвания и иновации. Това модерно съоръжение, в което се намират пет специализирани лаборатории, е дом на над 50 талантливи изследователи, които работят неуморно. През тези години GATE има значителен принос, който намира отзвук, както на национално, така и на европейско ниво“, подчерта председателят на УС на GATE проф. Анастас Герджиков.

„Най-голямото удовлетворение за мен като директор на институт GATE е да ръководя екип, поставящ България в челните редици на технологичното развитие. Да бъда заобиколена от толкова много светли и ярки умове, с които да пишем заедно новата история на науката и иновациите в полза на хората, е най-големият успех“, отбеляза проф. Силвия Илиева.

В следващите дни предстоят интересни и полезни майсторски класове и уъркшопи, свързани с решаването на реални казуси. Първият майсторски клас, посветен на AI регулациите, е част от програмата на форума. На фокус във втория е ролята на AI в откриването и борбата с дезинформацията, повишаването на медийната грамотност и насърчаването на по-безопасна онлайн среда.

Присъстващите ще се запознаят отблизо и в детайл с възможностите на иновативните лаборатории на GATE и с услугите, които те предлагат за учените и индустрията.

В рамките на форума, отбелязващ петата годишнина от създаването на института, GATE ще бъде домакин и на второто у нас издание на AEC Hackathon (Architecture, Engineering and Construction Hackathon) - най-голямата световна платформа за отворени иновации в градската среда.