Кандидати за стаж в Yettel създадоха прототип на AI асистент

Задачата беше част от подбора за 11-ото издание на стажантската програма Hub by Yettel, насочено към практическото приложение на AI

Прототип на AI асистент, който да помага на търговските консултанти в магазините на Yettel да изготвят по-бързо персонализирани оферти за клиентите – по тази задача работиха кандидатите за стаж в телекома. Предизвикателството беше част от подбора за 11-ото издание на стажантската програма Hub by Yettel, което тази година е изцяло насочено към практическото приложение на AI в реална бизнес среда.

За програмата бяха подадени над 650 кандидатури, като най-силен интерес привлякоха технологиите, финансите и търговските дейности. След предварителен подбор близо 50 кандидати бяха поканени на следващия етап – един ден в централата на Yettel, където да покажат уменията си за работа с AI.

Освен по груповата задача за създаване на AI асистент участниците работиха и по индивидуално предизвикателство, за което трябваше да се подготвят предварително. Всеки от тях използва AI, за да предложи решение на ситуация от ежедневието – например планиране на пътуване или организиране на събитие. При представянето на разработките си част от кандидатите не се ограничиха само до презентации, а показаха готови HTML страници и дори прототипи на мобилни приложения.

Новото издание на Hub by Yettel започва през ноември. Програмата е платена и продължава 12 месеца, като в началото стажантите ще преминат през интензивно обучение по AI. След това ще имат възможност да приложат наученото в реална бизнес среда – от анализ на процеси до разработване на AI автоматизации, като през целия период ще разчитат на подкрепата на опитни ментори.

Hub by Yettel дава възможност на младите хора да натрупат практически опит и да продължат професионалното си развитие в компанията на постоянна позиция. От старта на програмата през 2016 г. досега през нея са преминали над 100 участници, като близо 80% остават в Yettel след първата година.