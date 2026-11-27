Хуманоидният робот IRON на китайска технологична и автомобилна компания, специализирана в производството на интелигентни електрически автомобили (EV) и разработки с изкуствен интелект XPeng може да струва приблизително колкото един електромобил.

Заместник-председателят и съпрезидент Брайън Гу заяви пред Bloomberg, че цената на IRON може да е около средната продажна цена на електромобил, когато бъде пуснат в продажба през второто тримесечие на 2027 г.

Той не назова точна сума и не уточни дали има предвид собствените автомобили на XPeng или по-широкия пазар на електромобили.

Още: Япония се включва в AI надпреварата

Преди публичното пускане на пазара IRON ще бъде обучен за асистент в търговията на дребно през първото тримесечие, съобщи Bloomberg. Гу нарече 2027 г. „критична година за разширяването и комерсиализирането на бизнеса“ и обяви, че XPeng има за цел да продаде десетки хиляди хуманоидни роботи през тази година.

Приходи отвъд робота

XPeng очаква постоянни приходи от софтуерни ъпгрейди, обучение и инфраструктура за данни, в допълнение към продажбите на хардуер, каза Гу. Автомобилният производител се насочва към роботи, автономно шофиране и летящи автомобили, тъй като продажбите на електрически превозни средства в Китай намаляват, а износът на страната е изправен пред протекционистки насрещни ветрове.

Първото специално създадено робо-такси е планирано да бъде пуснато в продажба през 2027 г., а компанията тества автономни системи за шофиране в Гуанджоу.

Още: Ще гледате предавания, създадени специално за вас, в които участвате: Google подаде патент за AI телевизия

Коментарът за цената идва след съобщението на XPeng от 25 ноември, че масовото производство на IRON е планирано да започне през януари 2027 г. на автоматизирана линия, проектирана да произвежда по един робот на всеки 2,5 минути при пълен капацитет. Засега компанията не е предоставила прогнозна цена, обем или клиенти.

XPeng отчете загуба за третото тримесечие, въпреки че приходите са нараснали с 19% спрямо предходната година, а Гу заяви, че компанията работи за облекчаване на натиска върху разходите и подобряване на рентабилността в автомобилния си бизнес, като същевременно прави по-новите си бизнеси търговски устойчиви. Компанията е достигнала между 169 000 и 174 000 доставки за четвъртото тримесечие.

SpaceX получи зелена светлина да разположи 1 млн. сателити за дейта центрове в Космоса