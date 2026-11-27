Най-мощните графични процесори Blackwell на Nvidia са открити в център за данни в Шанхай, свързан с Алис Хуанг. Бизнесдамата се оказа в центъра на евентуален шпионски скандал, включващ американския производител на чипове, предаде Bloomberg.

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Документи, представени на китайските регулаторни органи, показват, че две китайски фирми са инсталирали хардуер, базиран на Blackwell, в проекта за делтата на река Яндзъ, мащабно съоръжение в Шанхай. Shanghai Shuoyao предложи модела GB300 NVL72, един от най-мощните продукти на Nvidia, като обезпечение за заем от 96 милиона юана (14 милиона долара) от Shanghai Innovation Bank. Втора фирма, Shanghai Kezhan, описа сървър GB200 на същото място в документи, свързани със заем от 90 милиона юана от компания за финансов лизинг, изцяло собственост на местна правителствена агенция в Шанхай.

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Чиповете Blackwell винаги са изисквали американски лиценз за износ, за да бъдат изпратени до Китай, а президентът Доналд Тръмп заяви, че не иска те да бъдат изпращани в страната. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, преди това предположи, че подобен хардуер е твърде голям за контрабанден внос, отбелязвайки, че стандартното оборудване GB300 NVL72 тежи повече от 1500 килограма и е високо около два метра.

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Чрез въвеждане на серийния номер от документите в публична база данни за гаранции, Bloomberg идентифицира модела GB300 като произведен от тайванската Gigabyte Technology Co., която сглобява чипове на Nvidia в сървъри. Шанхай Шуояо потвърди този месец, че е доставчик на услуги за Megaspeed, описвайки връзката като „ограничена до обикновено търговско сътрудничество“.

Megaspeed, която Алис Хуанг основава през 2023 г., беше поставена в черен търговски списък на САЩ този месец от администрацията на Тръмп, която посочи значителен риск от участие в отклоняване на чипове. Megaspeed отрече да е извършила неправомерни действия. Алис Хуанг има връзки с няколко компании, инвестирали в проекта за делтата на река Яндзъ. Президентът на съоръжението, Канг Уей, понякога е описван като неин романтичен партньор, според запознати с въпроса.

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Shanghai Kezhan е 83,3% собственост на NeXPower Japan, фирма, базирана в Токио, за която Caixin, китайски бизнес център, съобщи, че се контролира от Алис Хуанг. Останалите 16,7% се държат чрез дъщерно дружество на 7Road, китайска компания за игри, която е била първоначалната компания майка на Megaspeed. През май 2025 г. записи от Big Trade Data показват, че Shanghai Kezhan е получила пратка на стойност 11 милиона долара, превозена от Малайзия до международното летище Шанхай Пудун. Митническият документ описва товара като „шаси за съхранение“, но присвоеният продуктов код – 847150 – обозначава изчислителни сървъри, а единичната цена от 264 108 долара попада в диапазона на сървърите, задвижвани от Nvidia Hopper.

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Документите показват също, че Шанхайската иновационна банка е предоставила отделен заем от 200 милиона юана на Шанхай Лонгджие, друга компания, споделяща същата компания майка като Шанхай Шуояо, използвайки ограничени чипове от поколението на Nvidia Hopper като обезпечение. Този хардуер е произведен от Super Micro Computer Inc. и Dell Technologies Inc. Не е ясно дали тези доставки са имали одобрение от правителството на САЩ.