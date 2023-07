Мъск: Отдръпнете се от телефона

"Отдръпнете се от телефона, за да видите вашите приятели и семейство", написа той. Мъск определи това като събуждане от дълбок транс. ОЩЕ: Twitter ще ограничи броя на туитовете, които потребителите могат да четат

Думите му идват на фона на това, че Twitter ограничи броя на туитовете. Целта е да се обезкуражат „екстремните нива на събиране на данни и манипулиране на системата”.

you awake from a deep trance,

step away from the phone

to see your friends&family