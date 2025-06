Роди се първият летящ хуманоиден робот с реактивна раница (ВИДЕО)

Специалисти от италианския технологичен институт създадоха първия в света хуманоиден робот с реактивен двигател. Андроидът, наречен iRonCub3 е успял да се издигне над земята на около 50 см и е запазил равновесие по време на полета, съобщи Interesting Engineering.

Инженерите са прикрепили към гърба на робота раница с два реактивни двигатели. Други два изпълняват ролята на "ръце" и отговарят за управлението в полет. Подобна конфигурация позволява да се издигне във въздуха и да запази равновесие дори при наличието на вятър.

Researchers at the Italian Institute of Technology have shown off the first-ever flying humanoid robot, the iRonCub3. pic.twitter.com/07mrQxKwRE