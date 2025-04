Пробив: Имплантираха най-малкото изкуствено сърце в света (СНИМКИ)

Момче на седем години, страдащо от крайна фаза на сърдечна недостатъчност, стана най-младият пациент в света, на когото е поставено двукамерно помощно устройство с магнитна левитация - най-малкото и най-лекото изкуствено сърце в света. Операцията е извършена по-рано този месец в болница „Юнион“ към Медицинския колеж „Тунцзи“ на Университета за наука и технологии „Хуачжун“ в Ухан, Централен Китай, предаде Синхуа.

Момчето Цзюнцзюн получи новоразработеното сърце с тегло само 45 грама и диаметър 2,9 см.

Според лекуващите лекари това е пробив, който може да промени педиатричната кардиология в световен мащаб.

Chinese doctors successfully implanted the world's smallest and lightest artificial heart in a 7-year-old boy suffering from end-stage heart failure during a surgery conducted recently in Wuhan, central China's Hubei Province. The China-developed magnetically levitated… pic.twitter.com/v2jy8aiB22