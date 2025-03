Медицински пробив: Имплантираха изкуствено сърце в гърдите на мъж (ВИДЕО)

Австралиец става първият човек в света, живял ивън болница с изкуствено сърце. Пациентът от Нов Южен Уелс стана първият човек в историята, получил разрешение да напусне лечебното заведение с изцяло изкуствено сърце. То бе имплантирано в гърдите му след шестчасова операция. Интервенцията се е провела през ноември в Сидни. След няколко седмици в интензивното отделение пациентът е изписан миналия месец.

⚡Medical breakthrough: This will change the world!



An Australian man becomes the first person in the world to leave a hospital with an artificial heart.



A patient from New South Wales has become the first person in history to be allowed to leave a hospital with a fully… pic.twitter.com/fXed5H2cP3