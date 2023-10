Автобус на Пол Маккартни и уникално писмо на Джаки Кенеди отиват на търг

Бившият член на The Beatles Пол Маккартни и покойната му съпруга Линда създават рок групата Wings заедно с барабаниста Дени Сийуел и китариста Дени Лeйн през 1971 г. след разпадането на легендарната ливърпулска четворка. През лятото на 1972 г. те тръгват на турнето "Wings Over Europe", пътувайки с двуетажния автобус Бристол KSW от 1953 г. "Пол и Линда имат две малки момичета, двамата Дени от групата също имат съпруги и деца и Пол не иска те да бъдат в затворен автобус. Той иска нещо забавно", казва Мартин Нолан, основател на тръжната къща "Julien's Auctions", която ще предложи реставрираното превозно средство на търга си "Икони на рокендрола".

Пол и Линда пред автобуса, снимка: Getty Images

Автобусът, чийто екстериор е боядисан в нюанси на синьото, червеното, зеленото и жълтото, с психеделични рисунки, които отразяват хипи стила на епохата, пътува през девет европейски държави по време на турнето през 1972 г. Открит в Испания в плачевно състояние, той е върнат във Великобритания от собственика си, който го реставрира напълно и го превръща в напълно функциониращ автобус, подобен на оригинала.

Около 1000 предмета, сред които китари на Ерик Клептън и Кърт Кобейн, ще бъдат предложени на търга. Аукционът ще се проведе от 16 до 18 ноември в "Hard Rock Cafe" в Нешвил и онлайн.

Писмото от Джаки Кенеди

Музикални партитури от филма "Магьосникът от Оз", писмо от първата дама на САЩ Джаки Кенеди (1961-1963 г.), и празнична картичка от 1980 г. от британското кралско семейство с подпис от кралицата-майка ще бъдат продадени на друг търг. Организатор на наддаването е къщата за редки ръкописи и автографи "Lion Heart Autographs".

Две печатни партитури от "Магьосникът от Оз" (1939 г.) – "Over the Rainbow" и "If I Only Had a Brain", ще бъдат предоставени на търга от семейството на актьора Рей Болджър, който играе ролята на Плашилото в класическата продукция. Очакват се цените им да стигнат съответно между 12 000 до 15 000 щатски долара, както и между 6000 до 8000 щатски долара.

Търгът, който е най-големият провеждан от "Lion Heart Autographs" досега, ще се състои на 1 ноември. За продажба ще бъде предложена и ваканционна картичка, издадена от кралското семейство през 1980 г. и подписана от кралицата-майка. На снимката, изобразена на картичката, тя е до дъщерите си - кралица Елизабет Втора и принцеса Маргарет.

Снимка: Getty Images

Търгът ще включва също и писмо от съпругата на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди – Жаклин Кенеди, от 1987 г. То е относно плановете за "Пенсилвания авеню" и е подписано "С нежност, Джаки".

Други интересни предмети в колекцията на "Lion Heart Autographs" са писмо от 1845 г. на италианския композитор Джузепе Верди, в което той обвинява английското сопрано Анна Бишъп в подкупване на неаполитанската преса, писмо от художника импресионист Клод Моне до търговец на произведения на изкуството, както и подписан документ, датиращ отпреди нахлуването на Наполеон Бонапарт в Русия през 1812 г., пише БТА.